„Wir sind kein Konzern“, sagt Karl-Heinz Dernoschegg, Direktor der steirischen Wirtschaftskammer. Das ist bekannt – und doch relevant im Zusammenhang mit dem Prüfbericht, den der Bundesrechnungshof über die Organisation verfasste, die die Wirtschaftstreibenden vertritt.

Der Rechnungshof nahm von Dezember 2025 bis April dieses Jahres sechs Kammern unter die Lupe. In der Steiermark prüfte er die Rücklagen – konkret im Zeitraum 2020 bis 2024. Der RH-Bericht ging am 23. Juni bei der Kammer ein, am Dienstag nahm sie dazu Stellung.

2,06 Milliarden Euro Rücklagen - bundesweit

Ende 2024 betrugen die Rücklagen der Wirtschaftskammerorganisation bundesweit 2,06 Milliarden Euro. Eine hohe Summe, versehen allerdings mit einer Fußnote. Denn das Vermögen verteilt sich auf 693 (!) „eigenständige und finanzautonome Rechtsträger“, betont der RH und stellt eine „strukturelle Zersplitterung“ fest: Das sind die WKO auf Bundesebene und neun Landeskammern, 93 Fachverbände auf Bundesebene sowie 590 Fachgruppen auf Landesebene. Jede dieser Körperschaften verfügt über eigene Organe, eine eigene Finanzierung und damit auch eigene Rücklagen.

Der Kammer ist die Klarstellung wichtig: „Die Rücklagen dürfen nicht mit frei verfügbaren Mitteln gleichgesetzt werden.“ Denn miteinbezogen haben die RH-Prüfer auch Immobilien und Beteiligungen (bundesweit 721,4 Millionen, Stand Ende 2024). Weitere 540,4 Millionen entfallen auf Ausgleichsrücklagen (der „Notgroschen“ für Krisen) und freie Rücklagen für Projekte (beispielsweise das Center of Excellence in der Steiermark).

Schließlich haben die Fachorganisationen bundesweit 561,5 Millionen Euro auf der hohen Kante. „Auf die haben die Wirtschaftskammern aufgrund der Finanzautonomie der Körperschaften aber keinen Einfluss“, sagt Dernoscheg. „Wir sind kein Konzern.“

Steirische Kammer mit zweithöchstem Polster

Die WK Steiermark kam zum Prüfungszeitpunkt laut RH auf 234,25 Millionen Euro Rücklagen – über einen höheren Finanzpolster verfügt nur die WK Wien. Frei davon waren Ende 2024 105,1 Millionen und Ende 2025 103,6 Millionen. „Die Bildung von Rücklagen hat der Rechnungshof nicht beanstandet“, hält Dernoscheg fest.

Kritisch merkt der RH jedoch an: „Weder das Wirtschaftskammergesetz noch die Haushaltsordnung der Wirtschaftskammern sahen einen konsolidierten Rechnungsabschluss über alle 693 Rechtsträger vor.“ Auch bemängelt der Rechnungshof die eingeschränkte Vergleichbarkeit und mangelnde Transparenz.

RH: „Über 20 Jahre keine Auflösungen“

Zur steirischen WK halten die Prüfer außerdem fest, dass sie für die Finanzierung der Arealentwicklung Rücklagen und Rückstellungen von bis zu 107 Millionen Euro bildete, obwohl die Projektkosten größtenteils aus der laufenden Gebarung finanziert werden konnten. „Über 20 Jahre erfolgten in der WK Steiermark keine Auflösungen für den Großteil der zweckgebundenen Rücklagen“, heißt es im Bericht.

„Der Rechnungshof kritisiert, dass wir zu vorsichtig kalkuliert haben und fordert mehr Präzision ein“, erklärt Dernoscheg. Der Prüfbericht empfiehlt konkret, „Form und Detailtiefe“ der Rechnungsabschlüsse zu vereinheitlichen, die Vermögenslage transparenter darzustellen, Gestaltungsspielräume zu präzisieren – und den tatsächlichen Bedarf an Rücklagen zu definieren und regelmäßig zu evaluieren.

Die Kammer verweist indes auf ihren Reformprozess. „Wir werden die Empfehlungen des Rechnungshofes berücksichtigen“, heißt es in der Steiermark. Bereits beschlossen ist bekanntlich eine Senkung der Kammerumlage 2. In Summe wird die steirische WK damit acht bis zehn Millionen Euro jährlich weniger einnehmen. Ein großer Personalabbau steht den 390 Vollzeitäquivalenten in der Steiermark deshalb nicht bevor, aber eine Verschlankung der Organisationsstruktur.