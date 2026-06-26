Der Reformprozess der Wirtschaftskammer Österreich wird auch in den Bundesländern spürbar. Die Wirtschaftskammer Kärnten senkt die Kammerumlage zwei um 20 Prozent. Dadurch sinkt das jährliche Umlagenvolumen von 27,7 auf 22,5 Millionen Euro. „Mit einem ersten Schritt 2028 und voller Wirksamkeit ab 2030 entlasten wir die Kärntner Wirtschaft um 5,2 Millionen Euro pro Jahr“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. Spürbar sollen die Einsparungen für die Unternehmer in den Kosten aber nicht im Service sein. Denn Mandl betont, dass keine Leistungen gestrichen werden. Vielmehr werde die Kammer ihre Effizienz steigern, indem sie unter anderem KI-Anwendungen nutzt. Schon vor dem österreichweiten Reformprozess habe es in Kärnten bereits Sparmaßnahmen gegeben. Er sei froh, dass die Kammer in eine „gedeihliche Zukunft“ geführt werde, auch wenn „die Einschnitte schmerzhaft sind”.

Weniger Mitarbeiter

Auf den Stellenplan wirkt sich die Verschlankung ebenfalls auf. Im Zeitraum von 2025 bis 2027 fallen insgesamt 30 Jobs in der Kammer weg. Davon wurden 14 Stellen bereits im Jahr 2025 im Zuge von Kurskorrekturen im Wifi abgebaut. Kammerdirektor Meinrad Höfferer geht davon aus, dass natürliche Abgänge wie etwa Pensionierungen ausreichen werden, um dieses Ziel zu erreichen. Nichtsdestotrotz betont er, dass der Jobabbau „die Anpassung interner Abläufe erforderlich macht”. Die Mitarbeiter wurden laufend informiert, um keine Verunsicherung aufkommen zu lassen. Deutlich grober fällt der Stellenabbau auf Bundesebene aus, wo 200 von 800 Mitarbeitern die Organisation verlassen müssen – also jeder vierte Job dem Sparstift zum Opfer fällt.