Sie liebt Schnelligkeit. Und sie liebt Ski. Im Winter wedelt sie über die Pisten, im Sommer gleitet sie über das Wasser. „Am meisten taugt mir das Springen“, sagt die 19-jährige Wasserskifahrerin Katharina Hafner. Jetzt wagt sie den größten Sprung ihres Lebens: Mit einem Sportstipendium zieht die junge Kärntnerin in die USA. Für die Klagenfurterin erfüllt sich damit ein Traum.

„Ich freu mich schon. Wasserskifahren war immer meine Leidenschaft.“ Das ist nicht zu übersehen: Der einzige Anhänger ihrer Halskette ist – wie sollte es anders sein – ein silberner Wasserski. Seit Katharina Hafner im Vorjahr am BG Lerchenfeld ihre Matura absolviert hat, widmet sie sich voll und ganz dem Sport. Die Klagenfurterin ist im österreichischen Wasserski-Nationalteam und wenn sie nicht gerade mit Trainer Miky Wienerroither trainiert, unterrichtet sie den Wasserski-Nachwuchs oder performt bei der Wasserski-Show in Pörtschach, die jeden Montag um 21 Uhr stattfindet. So ungefähr sehen dann ihre Sommertage aus: In der Früh am Wörthersee mit den Kindern arbeiten, dann ins Leistungszentrum nach Lendorf in Oberkärnten fahren und selbst trainieren und am Abend an der Wasserski-Show teilnehmen oder wieder trainieren. Was macht eine Wasserskifahrerin eigentlich im Winter? Sie muss herzlich lachen: „Da habe ich als Skilehrerin auf der Turrach gearbeitet!“ Was sonst.

Katharina Hafner in Fahrt © Privat/KK

Zurück zum Wasserski. Einer ihrer bisher größten Erfolg hatte die junge Klagenfurterin im Vorjahr bei den U21-Europameisterschaften in Großenzersdorf am Raasdorfer See: Katharina Hafner vom UWWC Pörtschach flog mit einem Sprung von 42,40 Meter zur Bronzemedaille (Kombination). Auch im Teambewerb konnte sie ihr Potenzial gemeinsam mit Alexandra Wimmer (WSC Seeboden) ausschöpfen und eroberte den Vize-Europameistertitel. 2025 erreichte sie auch mit dem Open Team bei der Europameisterschaft den dritten Platz. Mittlerweile hat die 19-Jährige schon „sieben Medaillen bei Europameisterschaften erreicht“, wie sie sagt. Die Klagenfurterin zählt damit zu den besten Nachwuchswasserskiläuferinnen der Welt..

Das ist vermutlich der Grund, warum sie vor Kurzem eine Nachricht aus den USA bekommen hat, konkret vom Wasserskisport-Team der Universität von Louisiana in Lafayette. „Sie haben mir ein Vollstipendium für das College angeboten und ich habe das natürlich angenommen, ich habe mich für einen Studienzweig im Bereich Physiotherapie entschieden“, freut sich Katharina Hafner.

Das Wasserski-Team der University of Louisiana at Lafayette soll eines der erfolgreichsten Mannschaften im College-Wassersport sein. Dort darf die Kärntnerin nun mitmischen. Sie, die als Neunjährige in der Klagenfurter Ostbucht ihre erste Wasserski-Runden gedreht hat, sagt: „Ich kann es selbst noch nicht glauben.“ An die Anfänge kann sie sich noch gut erinnern: „Mein Papa und mein Opa waren Ruderer und weil die Nachbarn vom Ruderclub Wasserskifahrer waren, haben sie mich einmal zum Probieren mitgenommen.“ Und danach hat sie quasi nie wieder aufgehört.

Heuer im Frühjahr war Katharina für drei Monate in den USA, in Florida, und hat dort trainiert. „Da habe ich die richtigen Wasserski-Stars gesehen, von denen sie sich viel abschauen konnte. Bei den Bewerben in Österreich schauen vielleicht 50 Leute zu, aber in den USA zieht die Wasserski-Scene ein riesiges Publikum an. Auch bei den College-Wettkämpfen soll voll viel los sein.“

Nicht nur die vielen Zuseher in den USA sind für Wasserskifahrer aus Kärnten ungewohnt, auch die Alligatoren. „In Florida habe ich öfters Alligatoren gesehen. Aber wenn Du Wasserski fährst, verschwinden die normalerweise. Nur einmal mussten wir in Florida beim Training einen Alligatoren-Jäger rufen“, erzählt die 19-Jährige. Auf ihrem zukünftigen College wird sie diese Tiere jeden Tag um sich haben, denn mitten am Campus gibt es einen Teich mit Alligatoren.

Im August wird Katharina Hafner noch an den Staatsmeisterschaften teilnehmen; danachh gehts für sie zur U-21 und Open Europameisterschaft. Im September wird sie sich von Papa Manfred Hafner, Mama Renate und dem älteren Bruder Alexander verabschieden, dann geht es los. Und die junge Wasserskifahrerin wagt den Sprung über den großen Teich.