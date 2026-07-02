Die herzigsten und überraschendsten Videobeweise dieser Fußballweltmeisterschaft kamen aus den Klassenzimmern: Zahlreiche Schulen öffneten anlässlich des ersten Österreich-Spiels am 17. Juni um 6 Uhr früh ihre Tore und tausende Schüler kamen freiwillig zwei Stunden früher zum „Unterricht“, um gemeinsam mit ihren Lehrern das Spiel Österreich gegen Jordanien zu sehen.

Die Videos des schulischen Public-Viewings gingen in der Folge viral. Darauf zu sehen sind Schüler aus ganz Österreich - vom BG/BRG Lerchenfeld in Klagenfurt bis zur Mittelschule in Anger bei Weiz: Die Jugendlichen tanzen vor der Tafel, trommeln in der ersten Reihe, schreien und jubeln mit den Lehrern um die Wette. Die schönen Bilder aus den Schulen erfreuen auch Nationalmannschafts-Trainer Ralf Rangnick, der sich nun via Instagram bei den Jugendlichen bedankt. „Liebe Schülerinnen und Schüler. Es freut uns riesig zu sehen, wie ihr bei unseren Spielen mitfiebert... Genau solche Unterstützung gibt der Mannschaft ganz viel Kraft. Danke, dass Ihr an uns glaubt und uns auf diesen Weg begleitet“, schreibt Ralf Rangnick.

Doch damit nicht genug: Weil am Donnerstag wieder ein Österreich-Match stattfindet, hat sich jetzt auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingeschaltet. Er appelliert auf Instagram an alle Eltern, dass ihre Kinder länger aufbleiben dürfen, damit sie ab 21 Uhr „Österreich gegen Spanien“ anschauen können.

„Ich habe eine Bitte im Namen Ihrer Kinder: Lassen Sie sie heute ein wenig länger aufbleiben, drücken Sie diesmal ein Auge zu, damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können“, meint der Bundespräsident auf Instagram. Und wünscht: „Viel Spaß beim Anfeuern!“