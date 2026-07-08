War es ein Fehler, die Landesbahn vom Bahnhof Weiz 900 Meter weit bis zur neuen Station Weiz Nord zu verlängern? Braucht die Weizer Innenstadt bessere Zufahrten, mehr Parkplätze für Pkw und eine neue Tiefgarage? Liegt die Innenstadt brach, fehlen Visionen für die Stadt? Der Vorstoß des Weizer ÖVP-Stadtrates Stephan Engelhart und des einstigen Gemeinderates Florian Leitinger, der wieder bei der Stadtpartei andockte, sorgte für zahlreiche, teils heftige Reaktionen, offline wie online.

Stephan Engelhart (links) und Florian Leitinger bei den Gleisen am Rande des Weizer Stadtzentrums © Thomas Wieser

„Musste unbedingt in meinem Kalender schauen, ob heute nicht doch der 1. April ist“, schrieb etwa ein Leser im Forum der Kleinen Zeitung. „Sollte das ein verspäteter Faschingsscherz sein, geht bitte alleine oder in eure fiktive Tiefgarage lachen“, formulierte „babette6“. Der Zug sei eine „wichtige Einrichtung“ für viele „hart arbeitende Menschen“. Die ÖVP wolle in die „1960er zurück“, befand „nasowasaberauch“.

„IchPosteAlsoBinIch“ fragte: „Wenn wir jetzt die 900 Meter Zugstrecke wieder zurückgeben, dann bekommen wir dafür das Geld für den Tiefgaragenbau, oder?“ Und „joulrich“ meinte: „Die finanzielle Situation von Weiz würde jede andere ähnliche große Gemeinde der Steiermark gerne haben.“

Freilich, es gab auch (vorsichtige) Zustimmung: Eine Endstation Weiz Zentrum würde neue Zufahrtssfrequenzen für die Linksabbieger Richtung Innenstadt ermöglichen, meinte etwa User „RDV091978“. Und: „Wo aber der richtige Ansatz ist: Weiz braucht eine Vision, sonst wird es zunehmend leerer.“

Kritik von Parteigängern

Indessen wundern sich manche „schwarze“ Sympathisanten: „Ich kann mich als deklarierter ÖVPler nicht mit dieser Idee identifizieren. Die Bahn muss so bleiben, wie sie ist“, sagt etwa der frühere Konditor Heinz Schwindhackl. Und die K&K-Passage? „Niederreißen und dort eine große Halle für den Bauernmarkt errichten. Diese könnte dann auch für das Mulbratlfest genützt werden.“

Heinz Schwindhackl (am Foto mit Gattin Claudia und Tochter Christina): „Die Bahn muss so bleiben, wie sie ist“ © Thomas Wieser

„Die Innenstadt neu denken“

Eine Vision für Weiz erhofft sich auch Immobilienentwickler Rupert Vögl, treibende Kraft hinter Projekten wie dem „Stadtparkquartier“ und dem „Pichler-Quartier“. In einigen Punkten stimmt er den ÖVP-Kritikern zu: „Infrastrukturell ist die Bahn eine Barriere, optisch ist sie nicht schön. Man muss auch beim Parken Lösungen schaffen. Man braucht Raum.“

Rupert Vögl (im Bild mit seiner Tochter) © Thomas Wieser

Die Erreichbarkeit der Innenstadt müsse besser werden. Soll man die Züge aus Gleisdorf schon beim Bahnhof in Weiz stoppen? „Das sehe ich nicht so.“

Grundsätzlich gilt: „Man muss die Innenstadt neu denken. Wie durchblute ich sie, wie belebe ich sie? Will ich Handel, brauche ich Verkehr. Oder bauen wir eine schöne Innenstadt als Wohnzimmer? Es gibt keine Visionen für die Stadt, nicht einmal Diskussionen.“

„Eine Chance für die Stadt“

Gerd Holzer (SPÖ), Stadtrat in Weiz, wundert sich über den ÖVP-Vorschlag: „Es gab einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss für die Bahn. Die Bahn ist eine Chance für die Stadt, auch um den Industriestandort zu sichern.“ Die Innenstadt neu zu denken ist auch für ihn ein Thema. „Die Politik entwickelt gerade eine Strategie für Weiz 2035.“

Vizebürgermeister Gerd Holzer (rechts, mit Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer und Finanzstadtrat Roman Neubauer): „Die Politik entwickelt gerade eine Strategie für 2035“ © KLZ / Thomas Wieser

„Es wäre ein Fehler, den Zug einzustellen“

Indes bricht Peter Beichtbuchner, dreifacher Familienvater aus St. Margarethen an der Raab, eine Lanze für die verlängerte S-Bahn bis Weiz Nord. „Wir waren sehr dankbar und begeistert, dass die Züge ab September 2018 vom Weizer Bahnhof bis zur Endhaltestelle Weiz Nord geführt wurden“, schrieb er in einem Leserbrief an die Kleine Zeitung. Die Schülerinnen und Schüler kämen seither einfacher und gefahrloser in das Bundesschulzentrum.

Bis dahin hielt der Schülerzug nur beim Bahnhof, die Birkfelder Straße musste im starken Frühverkehr überquert werden. „Das war nicht immer ungefährlich. Glücklicherweise hat die damalige Stadtregierung diesen neuralgischen und gefährlichen Knotenpunkt entschärfen können. Für diesen klugen Schritt bin ich der damaligen Stadtregierung heute noch sehr dankbar.“

Die heutige S-Bahn sei weder gefährlich noch für den gesundheitlichen Zustand unserer Schülerinnen und Schüler zuständig. Ein Fehler wäre es, den Zug einzustellen und den alten Zustand wiederherzustellen.