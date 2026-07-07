In Venedig kam es am vergangenen Wochenende zu einem dramatischen Zwischenfall. Wie die italienische Presseagentur ANSA berichtet, kontrollierten zwei Polizeibeamte am Fuße der Ponte degli Scalzi, am Eingang zur Lista di Spagna, den Eintritt. Plötzlich hörten sie Hilferufe einer Mutter. Ihre zweijährige Tochter hatte sich an einem Stück Melone verschluckt und drohte zu ersticken.

„Plötzlich bekam das Mädchen keine Luft mehr. Panik brach aus“, berichtet das Jesolo Magazin. Die beiden Beamten Mattia Visentin und Fabio Zancolò eilten sofort zu Mutter und Tochter, die aus Großbritannien stammten, und griffen ein. Sie setzten die Rettungskette in Gang und der Polizeibeamte Visentin führte laut ANSA das Heimlich-Manöver durch, um die Atemwege des kleinen Mädchens freizumachen. Kurz darauf konnte sie wieder atmen. Die zur Hilfe geholten Rettungssanitäter untersuchten anschließend das Mädchen und konnten feststellen, dass sie sich in einem guten gesundheitlichen Zustand befand.

Bürgermeister dankte Lebensrettern

„Ich möchte den Beamten Visentin und Zancolò meinen aufrichtigen Dank für ihr schnelles und professionelles Handeln in dieser Notsituation aussprechen“, sagte der Bürgermeister von Venedig, Simone Venturini. „Dass alles so gut ausgegangen ist, verdanken wir ihrem schnellen und entschlossenen Eingreifen.“

