Die Vaporetti – die öffentlichen Wasserbusse, die in den Kanälen von Venedig große Menschenmengen täglich von A nach B transportieren – gehören genauso zum Stadtbild von Venedig wie die bekannten Gondeln. Ein Tourist erlaubte sich nun jedoch einen besonders gefährlichen Spaß, als er auf das Dach eines Vaporetto kletterte und sich von einem Freund dabei filmen ließ. Zwischen den Haltestellen „Giardini della Biennale“ und „San Zaccaria“ kletterte er nur wenige Stunden später erneut auf das Dach und wiederholte die gefährliche Aktion.

Die örtliche Polizei schritt ein und hielt ihn an Bord des öffentlichen Bootes fest, um ihn anschließend in die Polizeidienststelle am Tronchetto zu bringen. Laut regionalen Medien handelt es sich um einen gebürtigen Italiener. Gemeinsam mit seinem Freund, der die Aktion filmte, wurde der Italiener angezeigt.

Politik empört

Das Video der Aktion ging in den sozialen Medien sofort viral. Die lokale Politik konnte dem jedoch nichts Positives abgewinnen, so teilte unter anderem die venezianische Stadträtin Monica Poli das Video und schrieb dazu: „Es reicht, Respekt für unsere Stadt!“.

Auch Bürgermeister Simone Venturini reagierte gegenüber italienischen Medien empört. „Verhaltensweisen wie die, die wir heute erlebt haben, sind inakzeptabel und dürfen nicht als bloße Streiche abgetan werden. Wer glaubt, Venedig als Bühne für ein paar Likes mehr in den sozialen Medien nutzen zu können, missachtet die Stadt, die Venezianer, die Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs sowie alle Bürger und Besucher, die sich täglich an die Regeln halten. Wir sagen es ganz klar: Bei solchen Vorfällen muss eine Null-Toleranz-Politik gelten“, wird Bürgermeister Simone Venturini von „Corriere della sera“ zitiert.

Schadensersatz gefordert

Zudem kündigt der Stadtchef an, weitere Maßnahmen gegen die beiden Unruhestifter zu prüfen. Auch eine Forderung nach Schadensersatz steht im Raum, da der Stadt ein Imageschaden durch die Aktion entstanden sei.