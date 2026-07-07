Eigentlich suchte die 18-Jährige einen Job, um Geld zu erhalten. Stattdessen verlor eine Kärntnerin durch ihre Jobsuche im Internet Tausende Euro an Betrüger. Die Lavanttalerin wurde im Mai auf ein vermeintliches Online-Jobangebot aufmerksam und meldete sich bei den angeblichen Arbeitgebern. Auf der Homepage wurde die 18-Jährige dazu verleitet, mehrere Geldbeträge auf ausländische Konten zu überweisen, damit ihr dann eine Provision ausgezahlt werden könne – inklusive des bereits von ihr bezahlten Betrages.

In den kommenden Wochen wurde die junge Frau immer wieder aufgefordert, immer höhere Geldbeträge auf unterschiedliche Konten zu überweisen. Erneut wurde ihr zugesichert, das Geld samt Provision auf die App überwiesen zu bekommen. Als sie bereits mehrere Tausend Euro überwiesen hatte und auch im Juli noch keinen Zugriff auf das Geld erhalten hatte, erstattete die 18-Jährige Anzeige.