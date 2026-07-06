Die Zahlen sprechen für sich: 43 Prozent aller Gäste, die die Kärntner Landeshauptstadt besuchen, verwenden zumindest einmal im Urlaub das Fahrrad als Fortbewegungsmittel, 18 Prozent nennen das Radfahren sogar als Hauptaktivität in ihrer Erholungsphase am Wörthersee, 22 Prozent traten neben anderen Aktivitäten im Urlaub in die Pedale. In Klagenfurt hat sich der Radsport mittlerweile zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Bereiche Hotellerie, Handel und Dienstleistungen entwickelt. Das kommt nicht von ungefähr, wie Adi Kulterer, Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee in einer Pressekonferenz betont wissen will. „In den letzten zwölf Jahren hat sich in diesem Bereich viel getan. Alleine für die Beschilderung der einzelnen Routen wurden beispielsweise 400.000 Euro in die Hand genommen.“ Diese Investitionen würden freilich zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit führen.

Allein Klagenfurt weist 337 Fahrradkilometer (mit Rad- und Gehwegen, Radfahrstreifen, Radfahrerüberfahrten, eigene Fahrradstraßen und, und und) auf. „Die Summen, die wir in den Ausbau des Radwegenetzes in den letzten Jahren getätigt haben, haben sich stetig stetig erhöht, alleine im Vorjahr waren es 434.000 Euro“, erklärt dazu die zuständige Referentin Sandra Wassermann (FPÖ). Man arbeite hier eng mit der Radlobby zusammen, um laufend Verbesserungen in Angriff zu nehmen. „Lückenschlüsse im Radnetz bedeuten mehr Qualität, deshalb ist auch die Sicherung der alten Eisenbahnbrücke bei Grafenstein am Drauradweg für die Region Klagenfurt ebenso bedeutsam wie der Ausbau am Glanradweg.“

Rund um die Stadt liegt ein Radnetz, das kaum Wünsche offenlässt: Auf das sind Helmuth Micheler, Sandra Wassermann, Julian Geier und Adi Kulterer stolz © VTG/Wajand

Wer also von Klagenfurt aus in die Pedale tritt, hat die Qual der Wahl: Unzählige Tagestouren und mehrtägige Routen warten auf Freunde des Radsports – egal, ob Gravel-Bike, Genuss- und Rennrad. „Der durchschnittliche Radfahrer legt von Klagenfurt aus zwischen 40 und 50 Kilometer pro Tag zurück“, weiß der Geschäftsführer Tourismusregion Klagenfurt Helmuth Micheler. Mit dem Projekt Rad Routing 5.0, das in Absprache mit dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) entwickelt wurde, wächst der Knotenpunkt weiter. Dahinter steckt ein zukunftsorientiertes Radverkehrskonzept, an dem die Tourismusregion seit rund zwei Jahren arbeitet. Im Mittelpunkt steht die intelligente Nutzung der bestehenden Infrastruktur: Die vorhandenen Radrouten werden mit einem dichten Beschilderungsnetz übersichtlich aufbereitet und für Einheimische wie Gäste transparent sichtbar gemacht. Aktuell ist Projektphase eins Richtung Norden mit 160 Schildern abgeschlossen. Nach Fertigstellung werden es in alle Himmelsrichtungen 800 Radschilder sein, die Radfahrer perfekt leiten.

Wer mehrere Tage unterwegs ist, findet vor Ort auch das passende Quartier: Insgesamt 14 radfreundliche Betriebe in allen Kategorien, sechs davon mit dem international anerkannten Bett-und-Bike-Zertifikat des ADFC. In Kürze gesellen sich das Hotel Sandwirth in der Innenstadt und das Seepark Wörthersee Resort hinzu – beide Betriebe haben sich eigens auf die Bedürfnisse von Rennrad- und Gravel-Gästen eingestellt. Dazu kommen sechs ausgewählte Genussradrouten, fünf Rennradrouten und drei Gravel-Routen, die die Bedürfnisse und Wünsche aller abdecken.

Vier weitere Touren befinden sich bereits in Ausarbeitung, die Landeshauptstadt bilde auch hier immer den Ausgangspunkt. Wer nicht das eigene Rad im Gepäck hat, kann auf 300 „Nextbikes“ – der 24/7-Radverleih bietet an insgesamt 50 Stationen City-, E- und Lastenräder an – zugrückgreifen. „Radgäste reisen bewusst und bleiben länger. Eine starke touristische Infrastruktur und die bequeme Anreise mit der Bahn zahlen direkt auf Wirtschaft und Lebensqualität ein. Ein funktionierender Radtourismus stärkt den Innenstadthandel ebenso wie die Gastronomie“, erklärt Julian Geier (ÖVP), Stadtrat für Wirtschaft und Tourismus abschließend.