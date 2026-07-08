Als Dank für alle Ehrenamtlichen, die sich in den Tiroler Bezirken engagieren, wird heuer wieder eine Grillerei für einen Verein verlost. Die Teilnahme ist via Kommentar in den sozialen Medien auf den Seiten der Tiroler Volkspartei möglich. Am 15. August folgt dann die Verlosung unter allen Teilnehmenden. „Als Dankeschön für die viele ehrenamtliche Arbeit in Tirol verlosen wir eine Grillerei für deinen Verein und dich mit Landeshauptmann Anton Mattle – eine kleine Geste für jene, die tagtäglich Großes leisten“, sagt VP-Landesgeschäftsführer Florian Klotz.

Landtagsabgeordneter Martin Mayerl tourt im Juli durch Osttirol © Tiroler VP/Matt

Im Rahmen der Aktion ist der VP-Landtagsabgeordnete Martin Mayerl in den kommenden Wochen im Bezirk Lienz unterwegs. Zu gewinnen gibt es eine Grillerei mit Landeshauptmann Anton Mattle. Mayerl möchte mit den Osttiroler Vereinen persönlich ins Gespräch kommen: „Vereine sind das Herzstück unserer Gemeinschaft. Ich möchte direkt vor Ort mit den Menschen sprechen, die unseren Bezirk tagtäglich zusammenhalten“, so Mayerl.

„Vereine vereinen Tirol. Deshalb sind wir diesen Sommer wieder dort unterwegs, wo man die Anpacker in Tirol antrifft, jene, die ehrenamtlich tätig sind und Tirols Gemeinschaften leben. Ob Feuerwehr, Sportverein, Schützen, Musik oder Kultur: Wir sagen Danke an alle, die unser Land so lebenswert machen“, wird Mattle in einer Aussendung zitiert. Bereits sein Vorgänger grillte bei „Mein Verein gewinnt“ unter anderem für Feuerwehren aus Tirol.