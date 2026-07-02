Positiv gestimmt wollte Bürgermeister Andreas Pfurner (Liste NDG) bei der Gemeinderatssitzung die vielen Veranstaltungen in Nußdorf-Debant Revue passieren lassen. Freudige Feste wie die „Heimkehr“ des Radhelden Felix Gall, Osttirols größtes WM-Public-Viewing oder die Premiere von „Planet Vegas“ zählte das Gemeindeoberhaupt auf. Und ein trauriges: die kommende Beerdigung von Erich Mair (85). Der Tourismusfunktionär, Kunsthistoriker sowie Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger von Nußdorf-Debant verstarb vergangene Woche. Sichtlich verärgert leitete Pfurner dann zu einer weiteren Veranstaltungsnacht über: „Es hat noch nie in unserer Gemeinde am Tag danach so brutal ausgeschaut.“

Gemeint war der gemeinsame Abschlussball von HLW, HTL und ALW Lienz, der am 20. Juni in Tennishalle und Kultursaal stattfand. Das Motto: „Olympball – die Götter verlassen die Schule“. Die Marktgemeinde sprang für die Nachbarstadt Lienz ein. Dort wird die sonst für Bälle genutzte Dolomitenhalle generalsaniert. „Wir waren wohl zu gutgläubig. Aber das Ballkomitee hat das in keinerlei Weise im Griff gehabt“, sagte Pfurner und fügte an: „Wenn sich die zukünftige Intelligenz unseres Landes so aufführt – das ist schlimm.“ Die Security wäre ihrer Aufgabe nicht gewachsen gewesen und um 2.30 Uhr heimgeschickt worden. Noch viele Straßen weiter hätte Müll gelegen, ergänzte Vize-Bürgermeisterin Kathrin Mußhauser.

„Das hätten wir uns so nicht vorgestellt.“ Bürgermeister Andreas Pfurner war nach dem Ball verärgert © Andre Schmidt

Vorwürfe stoßen auf Unverständnis

Bei den Schulen zeigt man sich von den Vorwürfen überrascht. Stellvertretend antwortet PHTL-Schulleiter Alexander Kröll der Kleinen Zeitung: „Der Ball war rundum gelungen und verlief reibungslos.“ Erstmals seien Schülerinnen und Schüler dreier Schulen in die Organisation eingebunden gewesen. Kröll: „Ein bemerkenswerter Umstand, der über Schulgrenzen hinweg ein hohes Maß an Kommunikations- und Sozialkompetenz, Zeit-Management und Einsatzbereitschaft erforderte.“ Umso mehr würde ihn der „Seitenhieb“ im Gemeinderat verwundern. „Ein Schulball ist eben ein Schulball: Wo gefeiert wird, fällt auch Reinigungsaufwand an.“ Das sei von Anfang an entsprechend eingeplant gewesen.

PHTL-Schulleiter Alexander Kröll: „Der Ball war rundum gelungen und verlief reibungslos“ © privat

Dazu führt der Schulleiter an, dass er selbst lange Obmann des Ballvereins war und da viele Stunden in diese Veranstaltung investiert habe: „Aus dieser Erfahrung kann ich sagen, dass sich der Verschmutzungsgrad im völlig üblichen Rahmen bewegte. Es gab weder Beschädigungen noch auffällige Verschmutzungen.“ Gerade deshalb könne er die Kritik des Bürgermeisters nicht nachvollziehen. Dieser sei zudem mehrmals vor Ort gewesen. „Er hielt eine Eröffnungsansprache und konnte sich vom gelungenen Ablauf ein Bild machen. Seine positiven Eindrücke hat er mehrfach an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben.“

Veranstaltungsort als Herausforderung

Das Konzept wurde laut Kröll umgesetzt: „Die mit 14 Personen besetzte Security sorgte jederzeit für einen geordneten Ablauf. Auch der eingesetzte Reinigungsdienst im Sanitärbereich arbeitete vorbildlich.“ Die Säuberungen im Außenbereich wären bereits um 7 Uhr abgeschlossen gewesen, und „die vereinbarten Abbau- und Reinigungsarbeiten im Inneren wurden Montagnachmittag planmäßig beendet.“ Die Security wäre auch nicht zu Früh abgezogen worden: „Sie leerte um 2 Uhr die Tennishalle, um 3 Uhr den Kultursaal. Danach durften sich nur noch circa 40 Personen mit speziellen Armbändern in beiden Räumlichkeiten aufhalten.“ Um ein wenig „nachzufeiern“. Dies sei mit dem Bürgermeister abgesprochen gewesen.

Der Ball fand im Kultursaal sowie in der Tennishalle statt © privat

Tina Stiboller vom Personen- und Ballkomitee ergänzt: „Der neue Veranstaltungsort für die Maturabälle war eine große Herausforderung, da dort zum ersten Mal solch ein Ball stattfand.“ Dass bei über 1200 Besuchern größere Aufräumarbeiten als bei einem kleinen Event zu erledigen sein, wäre kaum zu vermeiden. Die Erfahrungen will man dennoch mitnehmen und „versuchen, es den nächsten Bällen mitzugeben“.

Kommende Bälle nach strengen Regeln

In Nußdorf-Debant schwelt das Thema weiter. Im September stehen die Maturabälle von BORG und HAK Lienz an. Pfurner hat deren Komitees bereits einbestellt und klare Regeln aufgestellt: „Es wird kein Schüler als verantwortliche Person im Bescheid stehen. Sondern erwachsene Leute, denen wir zutrauen, dass sie solche Veranstaltungen im Griff haben.“

Für Kröll, selbst Vize-Bürgermeister (ÖVP) in Lienz, ist die Reaktion überzogen: „Eine Veranstaltung, die von jungen Menschen mit großem Engagement und vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit vorbereitet wurde, sollte nicht nachträglich in ein schlechtes Licht gerückt werden.“ Vielmehr verdiene das Komitee Anerkennung „für einen Ball, der als stimmungsvoll, bestens organisiert und gelungen wahrgenommen wurde“.