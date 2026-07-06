Zwei Tage nach dem folgenschweren Brand eines Einfamilienhauses in St. Stefan ob Stainz steht die Ursache fest. Wie die Ermittlungen des Landeskriminalamtes und eines Brandsachverständigen ergaben, war das Feuer am Samstag gegen 3 Uhr in einem Schlafzimmer im ersten Obergeschoß ausgebrochen.

Als Quelle konnten eine Kerze und ein Räucherstäbchen ausgemacht werden, die vom 16-jährigen Bewohner des Hauses angezündet worden waren. Der junge Mann gab an, eingeschlafen zu sein. Als er durch die Rauchentwicklung munter wurde, konnte er das Feuer trotz Löschversuchen nicht mehr unter Kontrolle bringen.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Der junge Mann rettete zuerst noch seinen Hund und brachte sich anschließend selbst in Sicherheit. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Kinderklinik des Uniklinikums Graz eingeliefert, die er mittlerweile wieder verlassen konnte.

Der Brand löste einen Großeinsatz aus, sieben Feuerwehren standen mit rund 90 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, er dürfte aber enorm sein.