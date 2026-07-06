Nicht nur Stars und Prominente, auch Schulfreundinnen und Nachbarn standen auf der Gästeliste: US-Popstar Taylor Swift (36) und Footballer Travis Kelce (36) haben im New Yorker Madison Square Garden ihre Hochzeit gefeiert. „JUST&T MARRIED!“ verkündeten Anzeigetafeln an der berühmten Konzert- und Sporthalle am Freitagabend, während Swifts Sprecherin die Eheschließung verkündete. Am Samstag schilderten Teilnehmer der Feier ihre Eindrücke.

Die frohe Botschaft "JUST&T MARRIED!" (T&T für Taylor and Travis) wurde auf riesigen Bildschirmen außerhalb des Madison Square Garden verkündet © AFP/Charly Triballeau

Geleitet wurde die Trauung von Schauspieler Adam Sandler, als Trauzeugen fungierten die beiden Brüder der Brautleute, wie Sprecherin Tree Paine berichtete. Sie ließ dabei offen, wann genau die Zeremonie stattfand. Stattdessen verbreitete sie Details zu Modefragen: Die Hochzeits-Outfits des Paares stammten demnach von Christian Dior, die Schuhe wurden eigens von Christian Louboutin angefertigt, die Braut trug Schmuck von Cartier.

„Persönliche und innige Feier“ mit Nachbarn und High-School-Freunden

Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden zunächst nicht verbreitet. Dafür schilderten am Wochenende die drei Sprecher der ABC-Nachrichtensendung „Good Morning America“ ihre Eindrücke von der Feier im Madison Square Garden. „Es ist schwer vorstellbar, dass ein so großer Ort und eine Hochzeit mit solchen Stars so persönlich und innig sein können“, sagte George Stephanopoulos.

„Ihre Nachbarn, ihre High-School-Freunde waren dabei. Es war wie bei jeder anderen Hochzeit“, berichtete die Moderatorin Robin Roberts. Swift und Kelce hätten ihre „Treuegelübde selbst geschrieben“. Zudem sei für die Hochzeit ein „wunderschöner Garten“ im Madison Square Garden erschaffen worden.

Der Chef der Kino-Kette AMC, Adam Aron, schilderte ausführlich seine Eindrücke im Onlinedienst X - und löschte sie dann wieder. Laut „Entertainment Weekly“ beschrieb er dort die Gelübde als „lange, unterhaltsame, persönliche, charmante, emotionale, respektlos-verspielte Erkundungen“, in denen beide dargelegt hätten, wie sie sich kennengelernt und warum sie geheiratet hätten.

Um die Hochzeitsgäste zur Party im Madison Square Garden zu bringen, folgten schwarze SUVs einander drei Stunden lang Stoßstange an Stoßstange. Gesichtet wurden unter anderem die Hollywood-Stars Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper und Dakota Johnson, die Popstars Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss. Moderatorin Roberts bestätigte am Samstagmorgen einen Auftritt der Sängerin Stevie Nicks.

Besticktes Tuch als Gastgeschenk

Die 36-jährige US-Sängerin Maren Morris war ebenfalls unter den Hochzeitsgästen. Auf Social Media teilte sie das Foto eines weißen, bestickten Tuchs. Darauf zu sehen sind das Hochzeitsdatum, die Location sowie die Zeile „So it‘s gonna be forever ...“ (zu Deutsch: „Es wird für immer sein“).

Edles Gastgeschenk für die Hochzeitsgäste: Ein weißes, mit feinen Stickereien verziertes Tuch © marenmorris/Instagram

DJ Chopufl, ein Freund von Travis Kelce, veröffentlichte Fotos mit seiner Frau und Freunden vom roten Teppich vor dem Madison Square Garden. Dazu gratulierte er dem prominenten Paar herzlich: Die Feier im „Secret Garden“ sei ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Er freue sich sehr für Travis und Taylor („Trav und Tay Tay“) und bezeichnete den Tag als rundum perfekt.

Auch der 53-jährige Regisseur Joseph Kahn war unter den Gästen und postete ein Hochzeits-Selfie mit seiner Ehefrau Lotte. Auf dem Bild ist die edle Hochzeits-Deko mit Tüchern am Eingang zu erkennen, die erst am Vortag der Trauung aufgebaut worden war. Kahn schwärmte in seinem Post von der Feier, die überraschend humorvoll, emotional und trotz der prominenten Gästeliste („buchstäblich jeder war da“) bemerkenswert intim gewesen sei. Er schloss seinen Beitrag mit herzlichen Glückwünschen für die Zukunft von Taylor und Travis.

Die Rock & Soul-Sängerin Jessica Betts erschien mit Ehefrau Niecy Nash bei der Hochzeit des Jahres und zeigte sich über das tolle Erlebnis begeistert: „Die Liebe im Raum war spürbar. (...) Vom Anfang bis zum Ende wurde kein Detail ausgelassen. Herzlichen Glückwünsch!“

Über Instagram gab auch Joann Jordan, die Frau von Personal Trainer Rob Jordan, erste Einblicke in die Hochzeitsfeierlichkeiten. Die beiden posierten auf einer Treppe vor einer massiven braunen Tür und einem funkelnden silbernen Kronleuchter. Dazu hinterließ Joann eine liebevolle Botschaft: „Ein unvergesslicher Abend in New York, an dem wir den Beginn eines wunderschönen neuen Kapitels für unsere lieben Freunde Travis und Taylor gefeiert haben.“

Rund 1000 Gäste geladen

Insgesamt waren laut US-Medien rund 1000 Gäste geladen, darunter Spieler von Kelces Footballteam Kansas City Chiefs. Sie alle mussten Berichten zufolge eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und durften ihre Handys nicht bei sich tragen. Das Magazin „Forbes“ schätzte die Kosten der Feierlichkeiten auf mehr als 20 Millionen Dollar (17,47 Mio. Euro).

Unklar blieb zunächst, ob die Trauung tatsächlich erst am Freitag im Madison Square Garden stattfand. Die „New York Post“ hatte zuvor berichtet, das Paar habe bereits zuvor im engsten Kreis geheiratet. Am Donnerstagabend hatte im Madison Square Garden laut Medienberichten bereits ein Dinner mit etwa hundert Gästen aus dem engen Familien- und Freundeskreis des Brautpaares stattgefunden. Promi-Portalen zufolge bekamen die geladenen Gäste vom Brautpaar schwarze Samtschachteln mit den Initialen von Swift und Kelce und offenbar mit Diamanten besetzten Sektflöten darin.

Taylor Swift ist die erfolgreichste Musikerin der Gegenwart und dürfte mit einem geschätzten Vermögen von zwei Milliarden Dollar auch die reichste sein. Ihr frischgebackener Ehemann Travis Kelce ist dreifacher Gewinner des Football-Finales Super Bowl. Sein Vermögen wird auf bis zu 90 Millionen Dollar geschätzt. Aus Anlass der Hochzeit hatte das Paar 26 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gespendet.

Besondere Liebesgeschichte

Kennengelernt haben sich Swift und Kelce 2023. Er habe die Musikerin damals bei der „Eras“-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, hatte Kelce einmal in seinem Podcast verraten. Er habe sogar ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer dabeigehabt, es aber nicht geschafft, Swift vor oder nach dem Konzert hinter der Bühne zu treffen. Swift erfuhr davon und nahm Kontakt zu Kelce auf.