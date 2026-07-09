Es gibt diese Momente, die den Lärm der Jahre mit einem einzigen Augenblick verstummen lassen. Ein Blick auf die Anzeigetafel. Ein Schrei. Ein Gefühl der Erleichterung. Und plötzlich fällt all die Last von den Schultern. Für Stefan Brennsteiner war dieser Moment Ende 2025 in Copper Mountain weit mehr als sein erster Weltcupsieg. Er war die späte Belohnung für Jahre des Tüftelns und unbeirrbaren Weitermachens. Während andere Karrieren längst ihre größten Kapitel geschrieben hatten, setzte der routinierte Salzburger den schönsten Satz seiner eigenen Geschichte. Vom ewigen Hoffnungsträger zum Weltcupsieger.

Doch was bleibt, wenn der größte Traum tatsächlich Wirklichkeit wird? „Es war sehr cool, dass mir das gelungen ist. Der Sieg hat etwas mit mir gemacht, weil ich jahrelang beinhart gearbeitet habe. Er war eine Bestätigung, dass der Weg doch nicht so falsch gewesen ist. Aber ob er wirklich so wichtig war, würde ich gar nicht behaupten.“ Der 34-Jährige hat im Laufe seiner Karriere gelernt, Ergebnisse nicht mehr zum Maß aller Dinge zu machen. Gewinnen will er natürlich trotzdem – aber nicht um jeden Preis. „Wenn das mein Fokus ist, funktioniert das bei mir nicht.“

Kein Mann für Schönfärberei

Wer mit ihm spricht, merkt schnell: Perfektion ist für ihn kein Schlagwort, sondern Alltag. Der im Team nur „Brandy“ genannte Riesentorläufer analysiert, feilt unermüdlich an jedem Detail. Und dennoch blickt er ohne Schönfärberei auf den vergangenen Winter zurück. „Da waren einige schlechte Läufe dabei. Gleichzeitig war ich aber trotzdem in der Lage, Top-Fünf-Ergebnisse einzufahren. Das ist für einen Athleten ein gutes Zeichen.“

Was dieses Trio wohl sucht? Stefan Brennsteiner mit „Waterloo“ und Joshua Sturm (von links) © GEPA

Vor den Olympischen Spielen in Bormio habe er keinen Druck verspürt. Vielmehr spricht er von einem „Wirrwarr“, in das er geraten sei. Das Gefühl, den eigenen Rhythmus verloren zu haben, machte ihm zu schaffen. „Ich habe mich nicht so wohlgefühlt, herumgetüftelt und war einfach nicht in der Form, die ich teilweise davor gehabt habe.“ Im ersten Durchgang griff er bei der Materialwahl etwas daneben und verlor den sprichwörtlichen roten Faden. „Im zweiten habe ich alles riskiert und einen Fehler gemacht. Ich war an diesem Tag nicht gut genug. Auch das muss man einsehen und sich eingestehen.“ Gerade in solchen Momenten seien Zweifel durchaus präsent gewesen, erzählt der Team-Olympiasieger von 2022. „Ich versuche aber immer, sachlich zu bleiben und nicht zu emotional zu werden.“

„Da gibt es Schlimmere als mich“

Sportlich beschreibt er sich selbst als zielstrebig, fordernd und kompromisslos. „Privat versuche ich normaler zu sein, wenn man versteht, was ich meine. Da versuche ich nicht ständig, alles zu hinterfragen.“ Ob er launenanfällig sei? „Das kann ich schon auch sein, aber ich denke, da gibt es Schlimmere als mich“, sagt der bodenständige „Riesen“-Spezialist mit einem Grinsen. Vor allem aber habe er eines verinnerlicht: „Ich bin einfach froh, dass ich den Skisport nach wie vor professionell ausüben kann.“

Stillstand kommt für ihn dennoch nicht infrage. Die nächsten Ziele sind längst definiert. „Ich werde versuchen, in gewissen Passagen oder bei speziellen Hangneigungen noch präziser zu sein. Es würde nicht schaden, wenn ich nach Geländekuppen ins Flache hinein noch mehr Geschwindigkeit mitnehme – das muss selbstverständlicher werden. Wenn mir das gelingt, kann ich noch einen Schritt nach vorne machen“, erklärt der Vater eines dreieinhalbjährigen Sohnes, der nach einer langen Saison mit seiner Familie in Ägypten und auf Sardinien die Seele baumeln ließ, ehe der Blick längst wieder nach vorne ging.

„... dann bleibt man stehen und das ist fatal“

Seine bisherige Karriere, sagt Brennsteiner, sei jedoch nicht ganz leicht zu erklären. „Sie hat mich vor allem Geduld und Selbstreflexion gelehrt. Du vertraust dem System und einem Produkt, hinterfragst aber gleichzeitig immer wieder Dinge. Es geht darum: Wie kann ich mich verbessern? Und was mache ich vielleicht falsch?“ Seine Antwort auf die wichtigste Frage fällt deshalb klar aus. Welchen Fehler dürfe man sich niemals leisten? „Zu glauben, dass man schon vieles kann. Genau dann bleibt man stehen – und das wäre fatal.“