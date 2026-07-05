Am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr kollidierten am Ende der Jakoministraße an der Kreuzung Grazbachgasse eine Straßenbahn der Linie 5 und ein Taxi. Fotos vom Unfallort zeigen das schwer beschädigte Taxi, kurz darauf war noch Ersatzverkehr eingerichtet. Die Straßenbahn war in Richtung Puntigam unterwegs.

Nähere Informationen konnten bisher noch nicht kommuniziert werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass weder der Taxilenker noch der Straßenbahnfahrer schwer verletzt wurden. Unklar ist zudem bisher, wie genau es zum Unfall kam.