Der Seitenspiegel eines Lkw habe „eine ganze Reihe von Bim-Fenstern ausradiert“, beschreibt es jemand auf Social Media. Die Holding Graz nennt es: „hoher Sachschaden“. Fix ist, dass in der Grazer Leonhardstraße auf Höhe Haltestelle Reiterkaserne ein Lkw eine Straßenbahn streifte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Tram-Betrieb war damit am Mittwochnachmittag in diesem Bereich für die Linien 1, 7 und 17 lahmgelegt, die Holding musste Ersatzbusse zum LKH beziehungsweise Hilmteich einrichten.

Es standen aber nur zwei Ersatzbusse zur Verfügung, also ein Bus pro Linie. Teils kräftige Verspätungen waren die Folge. Ab circa 17.30 Uhr sollen die Straßenbahnen aber wieder im üblichen Rhythmus fahren können.