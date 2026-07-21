Ein riskanter Nervenkitzel ist in der Nacht auf Dienstag unmittelbar vor dem Weinland-Einkaufszentrum in der Leibnitzer Wasserwerkstraße folgenschwer geendet. Ein 19-Jähriger dürfte sich laut Augenzeugenberichten auf dem Dach eines fahrenden Autos befunden haben und während der Fahrt auf die Straße gestürzt sein.

Beim Eintreffen von Rettung und Polizei gegen 0.30 Uhr lag der Mann laut Rotem Kreuz bewusstlos auf der Fahrbahn. Rund um die Unfallstelle hatten sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Passanten versammelt. Laut Schilderungen soll das Fahrzeug mit rund 50 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein. Ob diese Geschwindigkeit tatsächlich gefahren wurde, bestätigt die Polizei derzeit nicht.

Notarzt versorgte Schwerverletzten

Der 19-Jährige erlitt beim Aufprall auf den Asphalt lebensbedrohliche Kopfverletzungen und Abschürfungen. Der Schwerverletzte wurde von den Einsatzkräften und einem Notarzt versorgt und in das LKH Wagna gebracht.

Die näheren Umstände des Vorfalls sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.