Es sind zahlreiche Nebenstraßen, die am Weg zum Andritzer Hauptplatz die Gleise kreuzen. Bei der Kreuzung mit der Posenergasse kam es mittwochfrüh zu einem Verkehrsunfall: Ein Radfahrer ist mit einer Straßenbahn kollidiert, dürfte aber nach ersten Meldungen der Polizei nur leicht verletzt sein.

Kurz vor 9 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß, für gut 40 Minuten war die Strecke nach Andritz für die Linien 3 und 5 blockiert. Nach ersten Zeugenaussagen dürfte der Radfahrer bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Der genaue Unfallhergang ist aber noch nicht endgültig geklärt.

Mittlerweile fahren die Straßenbahnen wieder im regulären Fahrplan.