Gegen 9 Uhr war am Dienstag ein 93-jähriger Pensionist mit seinem Pkw auf der Liebiggasse unterwegs, danach wollte er in die Heinrichstraße einbiegen. Vor der Kreuzung, an der für seine Fahrtrichtung das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ angebracht ist, hielt er sein Fahrzeug aufgrund des Querverkehrs zunächst an.

Zur selben Zeit befuhr die 38-jährige Radfahrerin die Heinrichstraße und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Nachdem der Querverkehr das Einfahren ermöglichte, setzte der 93-Jährige seine Fahrt fort. Dabei übersah er die Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 38-Jährige kam zu Sturz, wobei in weiterer Folge auch ihr Fahrrad auf sie fiel.

Die Bikerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert.