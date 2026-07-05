In Sankt Michael in Obersteiermark kam es am Samstagabend zu einem Feuer. Um 19.30 Uhr dürfte eine weggeworfene Zigarette eine Thujenhecke in Brand gesetzt haben. Zwar konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers von den Anwesenden mit Gartenschlauch und Feuerlöscher verhindert werden, dennoch kam es zu einer Verletzten.

Eine 44-jährige Frau wurde demnach mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Leoben eingeliefert. Die Feuerwehr hatte indes alle Hände voll zu tun, um den Brand zu beenden. 20 Einsatzkräfte waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Gegen 20:15 Uhr konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden.