„Brand Nebengebäude neben Tankstelle in Zirkitzen“, lautete Montagabend um 20.27 Uhr die Alarmierung für die Feuerwehr Bad Kleinkirchheim. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass nicht Gebäude, sondern die Thujenhecke eines 27 Jahre alten Mannes im Bezirk Spittal an der Drau aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet. Allerdings lag eine Tankstelle in unmittelbarer Nachbarschaft.

„Wir starteten umgehend einen Löschangriff mit einem Hochdruckrohr und zwei C-Leitungen. Durch das schnelle Eingreifen aller Kräfte war das Feuer rasch unter Kontrolle und ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder die nahegelegene Tankstelle konnte erfolgreich verhindert werden“, berichtet die Feuerwehr. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, St. Peter und Radenthein mit rund 45 Personen konnte der Heckenbrand rasch gelöscht werden. Ebenso konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude sowie ein Carport verhindert werden.

Insgesamt stand die Hecke auf einer Länge von acht Metern in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.