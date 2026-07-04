Die Sirenen heulten Samstagvormittag gegen 10 Uhr in Weng, Gemeinde Admont. Auf der B146 hatte ein Lenker aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und landete seitlich im verwachsenen Straßengraben.

Die Feuerwehr Weng rückte mit acht Kräften aus. Die Rettungsabteilung Admont und die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Laut Informationen der Feuerwehr zog sich der Autofahrer bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er konnte das Fahrzeug noch selbstständig verlassen.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, errichteten einen Brandschutz und unterstützten das Abschleppunternehmen beim Bergen des Fahrzeugs. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Während des Einsatzes war der Unfallabschnitt zeitweise gesperrt.