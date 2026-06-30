Zeugen sahen, wie der Kleinbus plötzlich rechts von der Fahrbahn der Ennstal-Straße abkam, gegen den Straßengraben prallte, sich dann überschlug und auf der rechten Seite liegen blieb. Bei dem Unfall auf der B 320 im Gemeindegebiet von Trautenfels wurde am Dienstagvormittag eine 50-jährige Lenkerin schwer verletzt.

Das Fahrzeug war gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Liezen unterwegs, als es aus ungeklärter Ursache zu dem Unfall kam. Ersthelfer reagierten sofort und befreiten die Lenkerin aus dem Fahrzeug. Sie hatte sich alleine im Auto befunden.

Die B 320 war über eine Stunde lang gesperrt © FF Stainach

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz und das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 14 wurde die Schwerverletzte in das LKH Rottenmann geflogen.

Die B 320 war für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten noch bis 12.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über die L 734 wurde eingerichtet.