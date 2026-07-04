Wenn Ralf Rangnick im September seinen Kader für die Nations-League-Aufgaben gegen Israel, den Kosovo und Irland bekannt gibt, wird Marko Arnautovic nicht mehr dabei sein. Das Fehlen des zurückgetretenen Rekordinternationalen wird sportlich wie menschlich eine Lücke hinterlassen. Aber sonst? „Ob außer Marko noch irgendjemand womöglich nicht mehr zur Verfügung steht, weiß ich nicht“, erklärt der Teamchef. Hegt einer der zahlreichen weiteren Routiniers Rücktrittsgedanken, hat er sich diesbezüglich zumindest noch nicht deklariert.

Machen alle WM-Fahrer weiter, wird die Entscheidung beim Cheftrainer selbst liegen, ob er auch im zweijährigen EM-Zyklus auf sie baut oder nicht. Zumindest von der Altersstruktur her bietet es sich an, nach Paul Wanner und Carney Chukwuemeka weiteres frisches Blut in den Kader zu holen und somit potenzielle Zukunftsaktien Nationalteam-Erfahrung sammeln zu lassen. Wie viele Optionen jedoch leistungsbedingt tatsächlich so weit sind, eine Bereicherung darzustellen, ist eine berechtigte Frage. Dennoch erscheint es alternativlos, in Sachen Qualität den nächsten Schritt anzustreben. Zu deutlich haben Argentinien und vor allem Spanien aufgezeigt, wie viel der ÖFB-Auswahl diesbezüglich zur internationalen Topklasse fehlt. Eine Bestandsaufnahme, wie es nach der WM auf den einzelnen Positionen weitergehen könnte.

Alexander Schlager steht in der Pole-Position. Werden die Karten trotzdem neu gemischt? © APA

TOR:

Alexander Schlager hat eine sehr gute WM gespielt, also gibt es keinen Grund, ihn in Frage zu stellen. Dennoch könnte die Tormann-Frage auch weiterhin für Diskussionsstoff sorgen. Rangnicks Lobeshymne auf Florian Wiegele bei der Nominierung des WM-Aufgebots interpretierten manche Beobachter möglicherweise nicht zu Unrecht, dass er im 2,05-Meter-Mann das Potenzial zur Nummer eins sieht. Schlager startet also auf der Pole-Position, kann sich jedoch nicht auf seinem Vorsprung ausruhen. Altersbedingt gibt es zudem keinen Grund, den Kaderplatz von Patrick Pentz in Frage zu stellen. Der Salzburger ist für das Teamgefüge durchaus wertvoll. Es wird also von der Entwicklung der jüngeren Generation um Lukas Jungwirth, Nicolas Polster, Nicolas Kristof oder Tobias Lawal in ihren jeweiligen Vereinen abhängen, inwiefern der ÖFB-Betreuerstab nicht an ihnen vorbei kann.

David Alaba hat sich in Sachen Zukunft noch nicht klar deklariert © IMAGO

ABWEHR:

Rein vom Alter her gibt es keinen Grund, warum David Alaba nicht noch einen EM-Anlauf wagen sollte. Körperlich kann er ohnehin am besten einschätzen, ob er sich die Belastungen weiter zutraut. Gegen Spanien spielte er jedenfalls das einzige Mal im Rahmen der WM durch. Altersbedingt erscheint in der Abwehr ansonsten nur hinter dem 32-jährigen Linksverteidiger Phillipp Mwene ein Fragezeichen zu stehen. Auf Philipp Lienhart, Kevin Danso und Marco Friedl sollte in der Innenverteidigung weiter Verlass sein. Es ist eher anzunehmen, dass sich der Konkurrenzkampf noch einmal verschärft, sobald mit Maximilian Wöber eine etablierte Kraft ihre Verletzungsprobleme überwunden hat und sofern sich einige Nachrücker mit Potenzial für höhere Aufgaben wie erhofft entwickeln. Samson Baidoo (22, Lens) hat bereits bewiesen, dass er in einer Topliga bestehen kann. Jannik Schuster (20, Brentford) möchte genau dies ab Sommer in der Premier League tun. Auch Leopold Querfeld (22, Union Berlin) lässt sich von der Nichteinladung zur WM hoffentlich nicht entmutigen. Die „WM-Touristen“ David Affengruber und Michael Svoboda (zukünftig Brighton) werden ihre Plätze nicht freiwillig hergeben, sondern ganz im Gegenteil um mehr Einsatzzeit fighten. Es müsste schon viel schief gehen, um in den kommenden zwei Jahren in der Abwehrzentrale in Notlage zu geraten. In der Außenverteidigung gibt es keinen Grund, an Stefan Posch und Alexander Prass zu rütteln. Links lohnt es sich die Entwicklung von David Puczka im Auge zu haben, der in der zweiten Mannschaft von Juventus gute Figur machte und es nun bei Genua in der Serie A probiert.

Nicolas Seiwal und Xaver Schlager waren bei der WM nicht in Topform, sind aber dennoch unverzichtbar © AP

MITTELFELD:

Mit Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Patrick Wimmer und nach seiner Genesung Christoph Baumgartner sollte der Kern unumstritten sein. Paul Wanner und Carney Chukwuemeka gehört sowieso die Zukunft. Es wäre kein Fehler, wenn sie Mitstreiter in ungefähr ihrem Alter finden. Bei Florian Grillitsch (30) wird die ÖFB-Zukunft wohl auch von seiner Vereinswahl abhängen. WM-Nachrücker Dejan Ljubicic muss bei Schalke überzeugen, um sich wieder nachhaltig im Aufgebot zu etablieren. Es ist anzunehmen, dass der Kaderplatz von Routinier Alessandro Schöpf (32) zur Disposition steht. Zu den Alternativen, denen man nachhaltig den Sprung ins A-Team zutrauen kann, zählen auch die beiden Sturm-Jungspunde Jacob Hödl und Luca Weinhandl, die eine Saison mit immensen persönlichen Fortschritten hinter sich haben und bei weiteren Fortschritten Nationalteam-Niveau erreichen könnten. Weinhandl gehörte jenem U17-Nationalteam an, das mit dem Einzug ins WM-Finale für Furore sorgte und deren Mitglieder nun vor der Aufgabe stehen, sich nachhaltig im Profigeschäft zu etablieren. Diesbezüglich ist beispielsweise auch der Austrianer Vasilije Markovic auf einem sehr guten Weg, der mittlerweile schon für die ÖFB-U21 debütiert hat. In diesem Alter kann es generell sehr schnell gehen. Für alle rot-weiß-roten Kicker in jüngeren Jahren gilt positionsunabhängig, dass Aufdrängen sehr erwünscht ist. In einem Nationalteam kann es gar nicht genug Konkurrenz geben.

Sasa Kalajdzic und Michael Gregoritsch sollen weiter gemeinsam jubeln © IMAGO

ANGRIFF:

Dass es jedoch speziell an vorderster Front wünschenswert wäre, wenn mehr Konkurrenz das Geschäft beleben würde, ist kein Geheimnis. Nach dem Arnautovic-Rücktritt scheinen Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic vorerst allein auf weiter Flur. Verjüngungsoptionen im Angriff wären „nicht verkehrt“, so Rangnick: „Ich sehe sie nur im Moment nicht.“ Ein ausführliches Namedropping erscheint im konkreten Fall wenig zielführend, es ist schlichtweg Leistung gefragt. Im Prinzip ist es vermutlich auf keiner Position so einfach, eine ÖFB-Chance zu erhalten. Was es dafür braucht, ist aber vermutlich die größte Herausforderung im Fußball: Nämlich konstant Tore zu erzielen. Stürmer mit Nationalteam-Ambition wissen also Bescheid.