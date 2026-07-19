Hanna Karrer wurde im Mai 2026 als eine der besten Wintersportlerinnen des Landes geehrt
Hanna Karrer wurde im Mai 2026 als eine der besten Wintersportlerinnen des Landes geehrt © GEPA pictures/ Michael Riedler
Hanna Karrer bei einer Pressekonferenz bei Olympia in Italien
Hanna Karrer bei einer Pressekonferenz bei Olympia in Italien © GEPA pictures

Mehr dazu