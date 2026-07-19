Olympia-Starterin

Hanna Karrer: „Wer kann schon sagen, dass er mit 18 die ganze Welt bereist“

Interview. Sie schaffte es heuer als Jugendliche zu den Olympischen Winterspielen in Italien: Wo die Snowboarderin Hanna Karrer derzeit unterwegs ist, was sie in Gleisdorf mag und vermisst und worüber sie innerlich weint. Anhören In Kürze Diese Zusammenfassung wurde künstlich erzeugt. Wir entwickeln dieses Angebot stetig weiter und freuen uns über Ihr Feedback Der Artikel für Sie zusammengefasst Hanna Karrer ist eine junge Snowboarderin, die bereits an den Olympischen Winterspielen teilgenommen hat.

Sie trainiert regelmäßig in Tirol und hat in der Vergangenheit an verschiedenen internationalen Wettbewerben teilgenommen.

Hanna spricht über die Herausforderungen und Vorteile ihres Lebens als professionelle Sportlerin.

Sie betont die Unterstützung ihrer Familie und des österreichischen Skiverbands für ihre Karriere.

Hanna hat große Ziele für die Zukunft, einschließlich der Teilnahme an Weltmeisterschaften und dem Wunsch, weiterhin im Snowboarden erfolgreich zu sein.