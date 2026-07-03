Vor zehn Jahren wurde mit „lake.bike“ ein Projekt gestartet, das das Mountainbiken in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See auf legale Bahnen lenken und gleichzeitig ein attraktives Angebot für Einheimische und Gäste schaffen sollte. Heute umfasst das Netzwerk zwei Trailcenter, 45 Trails, drei Pumptracks sowie Angebote für Mountainbike-, Gravel- und Genussradfahrende. Das zehnjährige Bestehen wird am Wochenende gefeiert. „Wir können heute sehr stolz sein“, sagt Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH. „Wir haben uns eine Top-Position in Österreich erarbeitet.“

Millioneninvestitionen zahlen sich aus

Rund fünf Millionen Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren in den Ausbau investiert. Finanziert wurden die „lake.bike“-Projekte von den Tourismusverbänden, der Tourismusregion, den Gemeinden, den Gerlitzen Bergbahnen sowie mit Fördermitteln des Landes Kärnten. Der Tourismusverband pachtet die Flächen, errichtet die Trails und sorgt mit einem eigenen Team aus erfahrenen Shaperinnen und Shapern für deren Wartung und Pflege. Diese sind inzwischen einer der größten Kostenfaktoren und werden unter anderem über die Ortstaxe sowie den 2025 eingeführten Trail-Beitrag finanziert. Ein Tagesticket kostet für Kinder 4,50 Euro, für Erwachsene ab 16 Jahren 9,50 Euro. „Solche Kostenbeiträge werden auch in anderen Regionen immer üblicher“, erklärt Overs. Dass sich die Investitionen lohnen, zeige sich laut Overs vor allem in den Nebensaisonen: Radurlauberinnen und Radurlauber sorgen für fünf bis zehn Prozent mehr Nächtigungen, einige Campingplätze öffnen deshalb mittlerweile bereits im April. „Die Radfahrenden sind dann schon da“, sagt Overs. Auch Hotellerie, Gastronomie und Handel würden vom Bike-Tourismus profitieren.

Mit dem Jubiläum wird auch der neue Kathi-Truppe-Trail offiziell eröffnet. Er verbindet die Trails auf der Baumgartnerhöfe direkt mit dem Faaker See und der Bahnhofsstation. Damit wird ein Grundgedanke von „lake.bike“ weiter ausgebaut: vom Trail direkt ans Wasser. Auch in Zukunft soll das Angebot noch wachsen. Geplant sind zusätzliche Angebote am Ossiacher See Nordufer sowie ein familienfreundliches Projekt am Dreiländereck.

Georg Overs © KLZ/Hphoto - Hannes Pacheiner

Klimawandel bringt neue Herausforderungen

Neben dem weiteren Ausbau beschäftigt die Verantwortlichen zunehmend der Klimawandel. Mildere Winter verlängern zwar die Bikesaison und machen manche Trails künftig fast ganzjährig befahrbar, gleichzeitig nehmen Trockenperioden, Starkregen und Sturmereignisse zu, wodurch der Wartungsaufwand deutlich steigt. Für Overs steht dennoch fest, dass die Region gut aufgestellt ist. Immer mehr Urlauber kombinieren das Radfahren mit Wandern, Baden oder anderen Outdoor-Aktivitäten: „Das zeigt sich in den Hotels, in der Gastronomie und letztlich in der gesamten Region.“ Ein besonderer Dank gelte den Grundstückseigentümern. „Ohne ihre Bereitschaft wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen.“