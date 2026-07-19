Michael Lenke kann es nicht fassen. In einer US-Studie liest er, dass nur 50 Prozent aller Frauen zu einem Höhepunkt beim Sex kommen. „Da muss man doch was dagegen tun“, so sein Fazit aus der Lektüre. Und mit dieser Erkenntnis beginnt der Siegeszug eines Sex-Toys für Frauen, das mit der Markteinführung 2014 zu einem Millionen-Geschäft werden sollte.

Brigitte und Michael Lenke, das deutsche Ehepaar, auf deren Geschichte der Film „Cherie, ich komme!“ aufgebaut ist. Filmstart: 23. Juli 2026 © Lenke

Der „Womanizer“ ist geboren, ein Vibrator, der nicht aussieht wie ein Penis und sich ganz und gar dem weiblichen Lustzentrum, nämlich der Klitoris widmet. „Ich bin sehr schnell draufgekommen, dass der Orgasmus bei der Klitoris liegt. Es gibt keinen anderen Orgsamus, außer den klitoralen, alles andere sind Geschichten, die man sich erzählt“, so Michael Lenke (74).

Ehefrau musste Prototyp testen

Testerin seiner Vibrator-Prototypen war seine Ehefrau, Brigitte. „Das tut mir bis heute leid, da hat sie viel durchgemacht.“ Und sie ergänzt: „Ja, am Anfang war das schon sehr speziell, denn da hat das Gerät nur gesaugt und da bin ich schon an die Decke gegangen, aber mit der Zeit wurden die Einstellungen besser und, was soll ich sagen, wenn man mit einem Erfinder zusammenlebt, dann gehört das dazu.“

Erfinder im Podcast: Die schräge Story des „Womanizer“

Orgasmus made in Germany

Genau diese Geschichte des bis heute 12 Millionen mal verkauften Vibrators kommt jetzt in die Kinos. Unter dem Titel „Cherie, ich komme!“ (Kinostart: 23. Juli 2026) zeichnet die französische Komödie diese Erfindung nach. Und geht, wie viele französische Komödien, erfrischend tabulos an das Thema heran. Nicht alles ist ganz real am Filmstoff, aber „manche Szenen sind schon so, dass ich mir dachte: Ja, genau so war es“, erzählt Michael Lenke. Wie etwa der erste Prototy des Gerätes, den der Erfinder aus einer Wasserpumpe für ein Aquarium bastelte.

Als der aus Niederbayern stammende Entwickler sich an die Arbeit machte, war das Thema freilich noch tabuisierter als heute. „Es war schwieriger in der Zeit und man muss sagen, durch den Erfolg des Womanizers hat sich in der Gesellschaft schon etwas geändert. Wir haben eine Veränderung gebracht und das bestätigen viele, viele Frauen und wir sehen das, wenn wir international unterwegs sind, da kommen Frauen auf einen zu, umarmen mich und sagen: „Danke. Danke, du hast, du hast mein Leben verändert.“