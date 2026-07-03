Schon beim Betreten der Volksschule 13 am Klagenfurter Spitalwerk merkt man, hier herrscht eine besondere Stimmung. Die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen treffen sich an diesem Vormittag, um mit einem gemeinsamen Lied den Tag zu beginnen. Selbst als Besucher spürt man dabei die positive Vibes und geht beschwingt in den Tag.

In der 2A-Klasse warten bereits die Schülerinnen und Schüler auf den heutigen Besuch der Kleinen Zeitung und von „Kärntner in Not“. Sie haben nämlich ein Kunstwerk geschaffen, genauer ein Bild. „Dieses wurde dann versteigert und die Klasse hat entschieden, das Geld einem guten Zweck zukommen zu lassen“, erzählt die Klassenlehrerin Maria Steinwender. So kamen die jungen Künstler auf die Kleine-Zeitung-Aktion „Kärntner in Not“.

An diesem Bild wurde eifrig gearbeitet © Privat

Nun merkt man aber eine leichte Nervosität in der Klasse, steht doch das Foto für die Zeitung an. Angesprochen auf die Frage, ob die junge Generation noch die gedruckte Zeitung oder nur mehr die digitalen Inhalte kenne, zeigt ein Bub auf und sagt: „Natürlich, eine Zeitung ist in Papierform und es stehen viele Nachrichten aus aller Welt und aus Österreich drin.“

Kleine-Zeitung-Fotograf Dieter Kulmer sucht den besten Platz für das Foto und die Kinder stellen sich ganz in WM-Manier wie eine Mannschaft zum Siegesfoto auf. Es geht die Welle durch die zwei Reihen und die Fotos sind gemacht und bereit, veröffentlicht zu werden.

Bei der Versteigerung konnten 200 Euro erlöst werden. Die jungen Künstler verzichteten auf ihre „Tantiemen“, stärkten sich dafür aber mit einem Eis. Wir finden, das haben sie sich auch redlich verdient!