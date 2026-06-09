Am Freitag, dem 4. September, wird im Sportpark Warmbad Villach wieder für den guten Zweck gespielt. Der Tennisclub Warmbad Villach veranstaltet zum zweiten Mal ein Charity-Turnier, dessen Reinerlös diesmal der Aktion „Kärntner in Not“ der Kleinen Zeitung zugutekommt. Unterstützt wird der gemeinnützige Verein dabei von Martin Ropac, Geschäftsführer von GPM Baumanagement. „Es soll ein lustiger gemeinsamer Tag für Groß und Klein werden“, so Ropac.

Gespielt wird in zwei Bewerben. Ab 8 Uhr startet das Tennisturnier, ab 9 Uhr folgt Cornhole. Für Tennis sind 24 Zweierteams vorgesehen, für Cornhole 32 Zweierteams. Das Nenngeld beträgt 300 Euro pro Tennisteam und 200 Euro pro Cornhole-Team. Darin enthalten sind All-you-can-eat den ganzen Tag sowie zwei Getränke.

Die 24 Teams werden am 4. September im Warmbad gegeneinander spielen für den guten Zweck © KK/Daniel Waschnig Photography

Ein Turnier für alle Sportbegeisterten

Bewusst setzen die Veranstalter auf zwei Sportarten. Neben Tennis bietet Cornhole eine niederschwellige Alternative, bei der Geschick und Spaß im Vordergrund stehen. Das Spiel stammt aus den USA. Dabei werfen Spieler kleine, mit Mais oder Granulat gefüllte Säckchen auf eine schräg gestellte Plattform mit Loch. Bleibt ein Säckchen auf dem Brett liegen, zählt das einen Punkt, landet es im Loch, gibt es drei Punkte.

„Uns geht es nicht nur um den sportlichen Wettbewerb, sondern vor allem um das Zusammenkommen und darum, gemeinsam etwas Sinnvolles zu tun“, sagt Ropac. „Mit Tennis und Cornhole können wir möglichst viele Menschen einbinden und gleichzeitig Kärntnerinnen und Kärntner unterstützen, die Hilfe brauchen.“

Bereits vor zwei Jahren fand ein Charity-Turnier statt, bei dem über 13.000 Euro gesammelt wurden © KK/Privat

Artikel für Versteigerung gesucht

Neben den Bewerben gibt es auch ein buntes Kinderprogramm und eine Versteigerung. Dafür werden noch Sachspenden gesucht. Auch Firmen, die das Turnier als Sponsoren unterstützen möchten, sind willkommen.

Beim ersten Turnier vor zwei Jahren kamen mehr als 13.000 Euro zusammen. Damals ging die Spende an die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im LKH Villach. Anmeldungen für Teams sowie Meldungen von Sponsoren und Spendern sind per E-Mail an office@gpm-bm.at möglich.