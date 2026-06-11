„Klagenfurt hat also doch ein Hallenbad“, lautet eine äußerst zynisch gemeinte Bemerkung, die aus der Sporthalle St. Ruprecht dringt. Dort turnen und toben normalerweise Kinder und Sportvereine, am Mittwochabend lagen in der Mitte der Halle aber drei aufgeblasene Planschbecken. Die waren nötig, um einen „Wasserfall“ aufzufangen.

Denn es regnete regelrecht in die Halle. Grund dafür waren wieder die starken Niederschläge – wieder, weil am Mittwoch nicht zum ersten Mal Wasser von der Decke floss. Bereits vor knapp zwei Wochen rückten die Hallenverantwortlichen nach starken Regenfällen aus, fingen das Wasser mit Becken und Kübeln auf. Daraufhin waren zwei Unternehmen mit der Ursachenforschung beschäftigt. Als Hauptgrund machte man offenbar ein zu geringes Gefälle am Dach aus. Bei großen Niederschlagsmengen könne das Wasser nicht planmäßig abfließen, sagt ein Hallenverantwortlicher.

Sanierung oder Neubau möglich

Die Halle wurde nach den Vorfällen nicht gesperrt. Am Donnerstag führten aber die zuständigen Stadträte, Bildungsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ) und Facility-Management-Referent Julian Geier (ÖVP), Gespräche über die weitere Vorgehensweise. „Jetzt muss die exakte Ursache gefunden werden, danach gibt es zwei Optionen. Entweder sanieren wir nur das Dach oder bauen die Halle neu“, sagt Geier. Variante zwei wäre die bessere, aber auch teure Lösung. Ein Neubau würde schätzungsweise acht Millionen Euro kosten. Am kommenden Dienstag werden die Referenten den Status quo im Stadtsenat besprechen und sich in weiterer Folge auf die Suche nach Mehrheiten machen. Ziel ist es, noch heuer bauliche Maßnahmen zu setzen.

Probleme gibt es auch in anderen Schulen in Klagenfurt. Wie mehrfach berichtet, erreichte auch die Mittelschule St. Peter ihr Haltbarkeitsdatum. Der Höhepunkt wurde im April erreicht, als ein Teil der Decke im dritten Stock einstürzte. Die Schule soll für 27,5 Millionen Euro saniert werden. Eine Baustelle ist auch die Volksschule Spitalberg, die nach einem Unwetter im April den Turnsaal sperren musste. Die Decke war vernässt, drohte ebenfalls einzustürzen.