Riesige Porträts, Gluthitze und hektische Betriebsamkeit unter strengen Sicherheitsvorkehrungen: In Teheran haben die Vorbereitungen für die staatlichen Trauerfeierlichkeiten für Ayatollah Ali Khamenei Gestalt angenommen, die am Wochenende beginnen und sechs Tage dauern sollen. Der Leichnam Khameneis, der die Islamische Republik Iran fast 37 Jahre lang führte, wird ab Samstag in der Mosalla von Teheran aufgebahrt.

Es handelt sich um einen weitläufigen Komplex, der für die großen Freitagsgebete, offizielle Gedenkfeiern und religiöse Versammlungen ausgerichtet ist. Arbeiter gaben den Eingängen zu der Anlage den letzten Anstrich, während andere die Gehwege teerten. Zahlreiche Sicherheitskräfte und Polizisten sind vor Ort. Riesige Porträts von Ali Khamenei bedecken die Fassade der Mosalla, deren Architektur dem Hauptgebäude einer Moschee entspricht. Im Inneren werkeln Arbeiter auf Gerüsten an einer Metallkonstruktion, wie von den Staatsmedien verbreitete Bilder zeigen.

Trauerfeiern vier Monate nach Tötung des 86-Jährigen

Die Trauerfeierlichkeiten für Ali Khamenei finden sechs Monate nach Massenprotesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten im Iran und gegen die Regierung statt - und vier Monate nach der Tötung des 86-Jährigen bei Angriffen zu Beginn des von den USA und Israel gegen den Iran gestarteten Krieges. Derzeit gilt eine brüchige Waffenruhe, Washington und Teheran haben sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geeinigt.

Die Zeremonien, die ursprünglich für Anfang März geplant waren, waren wegen des Krieges zunächst verschoben worden. Nun erwarten die Behörden allein in Teheran zwischen 15 und 20 Millionen Menschen. Von Samstag an sind in der iranischen Hauptstadt drei Tage des Gedenkens vorgesehen. In dieser Zeit wird die Hauptstadt „vollständig geschlossen sein und arbeitsfrei“, wie die Behörden angeordnet haben. Es wird erhebliche Verkehrsbeschränkungen geben; ein riesiger Bereich der Innenstadt wird für Autos gesperrt. Die Vorbereitungen führen schon jetzt zu Staus, da bestimmte Straßen für Lieferfahrzeuge gesperrt wurden.

„Nationalen Zusammenhalt stärken“

Ein Ziel der Trauerfeierlichkeiten besteht nach den Worten des Organisations-Verantwortlichen Ali-Akbar Purjamshidian darin, „den nationalen Zusammenhalt und die Einheit zwischen den verschiedenen politischen, sozialen und religiösen Komponenten des Landes rund um die zentrale Rolle des Führers zu stärken“. Plakate für die Trauerfeiern versprechen dem Iran denn auch eine „strahlende Zukunft“. Das Staatsfernsehen widmete große Teile seines Programms in den vergangenen Tagen der Ausstrahlung von Dokumentationen über Khamenei sowie von Warnhinweisen, da die Trauerfeiern bei glutheißen Temperaturen stattfinden werden.

Bereits am Freitag werden nach Angaben Purjamshidians Vertreter aus rund dreißig Ländern zu einer ersten Trauerfeier erwartet. Vertreter europäischer Staaten sind nach Angaben von Außenministeriumssprecher Esmail Bakaei nicht eingeladen, weil sie laut Bakaei im Iran-Krieg „auf der falschen Seite der Geschichte“ standen.

Beigesetzt wird Ali Khamenei schließlich am 9. Juli in der heiligen Stadt Mashhad im Nordosten des Iran, seiner Heimatstadt. Ein Trauerzug wird am Vortag durch den Irak und die den Schiiten heiligen Städte Najaf und Kerbala ziehen. Ali Khameneis Sohn Mojtaba ist Anfang März als Oberster Führer des Iran nachgerückt, er ist aber seit seiner Ernennung bisher nicht öffentlich aufgetreten. Mojtaba Khamenei soll bei dem Angriff, der seinen Vater tötete, schwer verletzt worden sein. Ob er an den Trauerfeierlichkeiten für seinen Vater in Teheran teilnehmen wird, ist bisher unklar. „Das Thema der Teilnahme des Obersten Führers entzieht sich meiner Zuständigkeit und meinem Wissen“, sagt Purjamshidian dazu.