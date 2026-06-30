Nach den gegenseitigen Angriffen von Iran und USA ist am Persischen Golf wieder vieles in Schwebe. Laut der „New York Times“ haben sich beide Seiten zwar darauf verständigt, die Gefechte einzustellen, die mit einem iranischen Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormuz begonnen hatten. Der Iran dementierte aber den Beginn einer neuen Gesprächsrunde.

Eine treibende Kraft hinter der aggressiven Taktik Teherans ist General Ahmad Vahidi, Chef der Revolutionsgarde. Der 68-jährige Hardliner will mit allen Mitteln das Überleben des Regimes sichern, sagen Experten. Neue Spannungen mit den USA nimmt er dafür in Kauf – aber auch Reformen im Inneren, wenn es sein muss.

Die außenpolitische Risikobereitschaft ist typisch für die neue Führung, die nach dem Tod des langjährigen Regimechefs Ali Khamenei an die Macht kam. Khameneis Sohn Mojtaba ist zwar nominell Chef des Staates, doch er wurde im Krieg verletzt, hat keine Regierungserfahrung und ist bisher nicht öffentlich aufgetreten. Das schafft Raum für Vahidi, der in der derzeit eher kollektiv organisierten iranischen Führung als Kommandeur der schlagkräftigsten militärischen Einheit eine zentrale Position einnimmt.

Der aus dem südiranischen Shiraz stammende Vahidi schloss sich schon als junger Mann der Revolutionsgarde an und diente in der Geheimdienstabteilung der Truppe. In den 1980er-Jahren fungierte er als Vertreter Irans bei Geheimgesprächen mit der US-Regierung und Israel in der Iran-Contra-Affäre, bei der Washington illegal Waffen an den Iran lieferte und mit dem Erlös die Contra-Rebellen in Nicaragua finanzierte. Aus dieser Zeit stammt Vahidis Erfahrung mit vertraulichen diplomatischen Kanälen zum Erzfeind USA.

Im Iran stieg er zum Verteidigungs- und Innenminister auf. Vahidi soll auch an der Niederschlagung des Volksaufstandes von 2022 beteiligt gewesen sein. Meistens hielt er sich aber im Hintergrund; die „Jerusalem Post“ nannte Vahidi „das effizienteste Gespenst des Regimes“. An die Spitze der Revolutionsgarde rückte Vahidi nach dem Tod seines Vorgängers Mohammed Pakpur, der Ende Februar am ersten Kriegstag starb. Vahidi verantwortete die iranischen Gegenangriffe auf Israel und die arabischen Golf-Staaten sowie die Schließung der Straße von Hormuz, deren Kontrolle er als Sicherheitsgarantie für die Islamische Republik ansieht.

Vahidi als kriegslüsternen Betonkopf abzutun, wäre nach Einschätzung des Iran-Experten Ali Alfoneh jedoch ein Fehler. Der General sei nicht nur ein kompetenter Offizier, sondern auch ein erfahrener Diplomat. Vahidi trug die Einigung mit den USA auf das Rahmenabkommen mit, während andere Hardliner die Verhandlungen mit Amerika als Verrat brandmarkten.