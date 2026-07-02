Rockmusik ist laut, Rockmusik ist wütend und Rockmusik ist gut. In der Mühle am Wayerfeld in St. Veit lockt „A Rabid Rocknight“ am 3. Juli ab 18 Uhr zur großen Sause. Auf dem musikalischen Speisezettel stehen neben Pacement und Grusspett (mit Peter Schaflechner) die unvergleichlichen Communication Killer rund um Michael Terkl-Rader, Elmar Glanzer, Dominic Raunigg und Thomas Sager. Unter seinem (nicht mehr ganz neuen) Bühnennamen Fridolin_Schneck zeigt auch Mario Kuhs (früher Psycho P.), was er in den vergangenen Jahren musikalisch gemacht hat. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro, unter 16 Jahren ist der Eintritt frei.

Underground in Klagenfurt

Ebenso Underground wie das kleine Festival in St. Veit ist der Klagenfurter Aki Streeter, der junge Künstler tritt am 3. Juli ab 20 Uhr mit Martin Philadelphy vor dem Jugendstiltheater in Klagenfurt/ Celovec auf, Beginn ist um 20 Uhr. Gleichzeitig wird die Ausstellung von Streeter und Ygitt Pacher eröffnet (bis 31. Juli zu sehen).