Zuviel Hitze: Das, was Falco bereits 1982 im gleichnamigen Hit besungen hat, ist über 40 Jahre später auch in vielen Städten im Mürztal schweißtreibende Realität. Gab es in den 90er-Jahren maximal bis zu drei Tropennächte am Stück, sind es mittlerweile zehn.

Wie Städte und die Menschen, die in diesen leben, damit umgehen können, hat sich die Kapfenbergerin Anja Benesch im Zuge der Förderprogramme „KEM“ und „KLAR! StadtLandSee“ die letzten Jahre angesehen. Im Fokus standen der Klimawandel selbst und der Umgang mit seinen unvermeidbaren Folgen, nämlich Hitze und Starkregen.

Die Stadt als Schwamm denken

Die wichtigste Erkenntnis dabei? „Wir müssen unsere Lebensweise anpassen“, sagt Benesch. Das ginge von der Art und Weise, wie öffentlicher Raum gestaltet wird bis hin zu einer möglichen Siesta, die in südlichen Ländern bereits üblich ist. „Wir merken aber, dass der Klimawandel so schnell vorangeht, dass der Mensch als Gewohnheitstier gar nicht so schnell mitkommt.“

Als Beispiel nennt die Expertin hier Starkregenereignisse: „Hier muss man nicht nur überlegen, wie man die Wassermengen wegleitet, um Überschwemmungen zu verhindern, sondern, wie man das Wasser für die nächsten trockenen Wochen speichert.“ Ein Ansatz dafür ist das Schwammstadtprinzip, das nach dem Kapfenberger Frechener Platz auch am Lindenplatz folgen könnte.

Der Frechener Platz, als er frisch neugestaltet wurde © Frederick Reinprecht

Dieses bauliche Konzept zielt darauf, Regenwasser direkt aufzunehmen und zu speichern, wo es anfällt. „Es wird unterirdisch in speziellen Substraten gespeichert, um das Stadtklima an heißen Tagen mit der Verdunstung zu kühlen und Stadtbäume auch in Trockenperioden optimal zu versorgen“, erklärt Benesch.

Zielkonflikte und Fehlanpassungen

Selbstredend sind solche Konzepte, aber zum Beispiel auch Beschattung durch Bäume, nicht überall leicht umzusetzen. Neben der Frage der Finanzierung kommt es auch zu sogenannten Zielkonflikten, bei denen zwei oder mehr gewünschte Ziele nicht gleichzeitig oder im gleichen Umfang erreicht werden können: „Wenn zum Beispiel Parkplätze für Bäume weichen müssen, ist im ersten Moment oft die Angst da, etwas zu verlieren, selbst wenn viele Autofahrer selbst gerne im Schatten unter einem Baum parken.“

So sind es derartige Zielkonflikte, aber auch Fehlanpassungen an den Klimawandel, die Benesch beschäftigen. Ein klassisches Beispiel sei hier eine energieintensive Klimaanlage, die kurzfristig kühlt, aber durch ihren Stromverbrauch den Treibhausgasausstoß weiter anheizt. „Für eine natürliche Kühlung sorgen war früher noch nicht Thema. Da müssen gewisse Dinge im Nachhinein adaptiert werden, wo es eben möglich ist.“

Neben der FH ist in Kapfenberg ein erholsamer Grünraum für die Studierenden und Bewohnerinnen sowie Bewohner der Stadt entstanden © KLZ/Markus Lösel

Stichwort „möglich“: Das sind laut der Expertin auch ganze simple Maßnahmen, bei denen Städte aktiv werden können: Informieren, wie sich Menschen selbst abkühlen oder wo in der Stadt Plätze sind, wo man sich kühlen kann. „In Bruck zum Beispiel lädt auch die Stadtpfarrkirche dazu ein.“

Ansonsten muss man sich genau mit Katastrophenschutzplänen, dem Setzen von Pflanzen und Bäumen, die zum veränderten Klima passen, und der Schulung und Zusammenarbeit mit Einsatzorganisationen für die Einsätze nach Extremwetterereignissen auseinandersetzen.