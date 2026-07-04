Die Lienzer „BS Transport GmbH“ versteht sich als „Kompetenzzentrum für alle Themen rund um Logistik und Transport“ und wickelt Aufträge in ganz Europa ab. Die stärkste Route ist jedoch jene zwischen Kärnten und Tirol. CO2-neutrale Lieferungen, Teilpartietransport, Inlandstransport, Messetransport, Gefahrenguttransport sowie Dokumentation und Zoll – der Service ist umfangreich und folgt dem Leitsatz „Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit“.

Transportiert wird alles außer Radioaktives und Explosives – Lebensmittel, Getränke, Stahlrohre, Schnittholz, elektronische Bauteile und Geräte oder verschiedenes Gefahrengut. Der Kundenstamm setzt sich zu 99 Prozent aus Unternehmenskunden zusammen.

Die Vorteile der Elektromobilität

Um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen, setzt Geschäftsführer Thomas Winkler auf nachhaltige Lösungen – die Branche sieht Möglichkeiten in modernen Mobilitätsformen. „Das Ziel ist es, unseren gesamten Fuhrpark – von den beiden Motorwagen mit Hebebühne bis hin zum Hängerzug – auf Elektro-Lkw umzustellen. 2023 wurde der erste ‚aktiviert‘. Danach kamen zwei E-Sattelzüge hinzu. Wir gehören zu einer Unternehmensgruppe mit eigener Sonnenstromproduktion – es bietet sich also an. Auch wirtschaftliche Aspekte und der Klimaschutz spielen eine Rolle. Über die Jahre wurde die passende Infrastruktur samt Ladestationen geschaffen – die Akkus sind verlässlich“, sagt der Straßburger.

Sein Team besteht aus drei Büromitarbeitern, der Geschäftsführung sowie neun Fahrern – sie alle sind gefahrengutgeschult. Sich auf die neuen Fahrzeuge einzustellen, war bislang für niemanden ein Problem. „Wir haben positive Erfahrungen gemacht und freuen uns, die Elektromobilität in unserem Unternehmen weiter auszubauen“, schildert Winkler. Von insgesamt zehn Fahrzeugen wurden bereits drei „auf Elektro“ umgestellt, die übrigen sieben folgen im Laufe des Jahres.

Der Osttiroler Mobilitätspionier

Das Ziel ist es, durch das laufende Ausbauen der E-Flotte bei der Reduktion von Schadstoffen zu unterstützen und so aktiv zur Erreichung der CO2-Neutralität beizutragen – sowohl beim Übernehmen als auch beim Abliefern. Somit werden auch die Auftraggeber nicht „belastet“ und die Umwelt kann doppelt geschützt werden.

Mit dem Vorhaben nimmt das Unternehmen österreichweit eine Vorreiterrolle ein. „Ich kenne viele Firmen, die bereits E-Lkw im Einsatz haben. Viele von ihnen befinden sich noch in einer experimentellen Testphase, einige haben die Fahrzeuge bereits als fixen Bestandteil in den Arbeitsalltag integriert. Ich kenne jedoch kein Unternehmen, das den gesamten Fuhrpark umstellt“, sagt Winkler.