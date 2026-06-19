Der trockenste Jahresstart seit Beginn der Messungen hat in den steirischen Gewässern seine Spuren hinterlassen. Nahezu komplett ausgebliebener Schneefall im Winter, dementsprechend schwache Schneeschmelzen und das trockene Frühjahr sorgten als Folgen des Klimawandels zuletzt in vielen Flüssen für geringe Wassermengen, was vielerorts auch die Stromgewinnung aus Wasserkraftwerken behinderte.

Im Mürztal waren kaum mit Wasser befüllte Flussbetten im Mai ebenfalls kein seltener Anblick, was sich in den Daten des Hydrografischen Dienstes Steiermark widerspiegelt. Im Viertelstundentakt werden dort die gemessenen Durchflussmengen von mehreren Stationen gesammelt, in der Mürz befindet sich diese etwa in Kindtal. Auf den gesamten Monat gerechnet führte der Fluss dort nur 29 Prozent der üblichen Wassermenge – ein historischer Tiefstwert seit 2000, wie ein Blick auf die Daten zeigt.

Historisch niedrige Wasserstände

Durchschnittlich flossen heuer im Mai 5,9 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, seit der Jahrtausendwende waren es in diesem Monat durchschnittlich 18,2 Kubikmeter. Ähnlich gestaltet sich die Lage im Thörlbach, wo der Wasserstand bei der Hansenhütte gemessen wird. Der durchschnittliche Durchfluss im Mai betrug dort 2,2 Kubikmeter pro Sekunde, in der Vergangenheit waren es im Durchschnitt im Mai bislang 5,9 Kubikmeter.

Auch die Mur wurde von der Trockenheit nicht verschont: Die in Friesach angebrachte Messstation maß im Mai durchschnittlich sogar nur 69,5 Kubikmeter pro Sekunde – weit unter dem Mai-Durchschnittswert von 185,3 Kubikmetern oder dem bisherigen Mai-Tiefstwert von durchschnittlich 98,2 Kubikmetern im Jahr 2011.

In der Salza bei Gußwerk liegt der durchschnittliche Durchfluss im Mai mit 3,8 Kubikmetern noch über dem Tiefstwert vom Mai 2020, als man im Schnitt 3,5 Kubikmeter pro Sekunde maß. Grundsätzlich betrug der durchschnittliche Durchfluss der Salza in Gußwerk von 2000 bis 2025 8,6 Kubikmeter pro Sekunde.

Besserung bei langem Regen

Immerhin: Bis jetzt scheint der bisher von vermehrten Regenfällen geprägte Juni den Flüssen wieder ein wenig auf die Beine zu helfen. „Im Trend sind wir bisher etwas gegenläufig“, erklärt Robert Stöffler vom Referat für Hydrographie der Abteilung 14 des Landes Steiermark.

Vor allem im Ennstal und entlang der Mur-Mürzfurche habe sich die Grundwassersituation dank der überdurchschnittlich häufigen Niederschläge wieder etwas erholt. Dennoch befinden sich die Grundwasserbestände in den obersteirischen Regionen weiterhin größtenteils unter dem langjährigen Mittelwert. Wieder dort angekommen sind sie mittlerweile in der West-, Süd- und Oststeiermark, wie Stöffler erklärt.

Regenfälle über mehrere Tage notwendig

Um eine wirkliche Verbesserung der Lage zu erreichen brauche es aber die vielerorts herbeigesehnten, über mehrere Tage hinweg andauernden Regenfälle. „Jeder Tropfen ist ein Mehrwert für den Grundwasserhaushalt“, meint Stöffler, hält aber auch fest, dass das Wasser bei einem starken Regenguss vor allem oberflächlich abrinnt.