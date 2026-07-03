Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Anton Kovsca auf den 31. Juli. Nach mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze des Familienunternehmens übergibt er den Lebensmittelbereich des Adeg-Marktes in Nötsch an Claudia und Andreas Mörtl. Der Gemischtwarenhandel, für den das Haus bis über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt war, wird jedoch nicht mehr weitergeführt.

Seit 1918 befindet sich das Unternehmen im Besitz der Familie Kovsca. Anton Kovsca führt den Betrieb seit 1994 in dritter Generation. Über Jahrzehnte hinweg entwickelte sich das Geschäft weit über einen klassischen Nahversorger hinaus. Was hier entstand, ist heute in Österreich kaum noch zu finden: ein Geschäft, in dem Lebensmittel ebenso erhältlich waren wie Eisenwaren, Farben und Lacke, Baustoffe, Werkzeuge, Sanitär- und Elektroartikel, Gartenbedarf, Schuhe oder Gasflaschen: „Ein Geschäft wie dieses gibt es in ganz Österreich nur noch höchst selten“, sagt Kovsca nicht ohne Stolz. Für viele Menschen war das Haus weit über die Gemeindegrenzen hinaus, „von Kötschach-Mauthen bis nach Klagenfurt“, eine wichtige Anlaufstelle. Besonders geschätzt wurde nicht nur die enorme Auswahl, sondern vor allem die persönliche Beratung. Selbst Dinge, die im modernen Handel kaum mehr erhältlich sind, gehörten hier selbstverständlich zum Sortiment. „Nägel für Schuhe“, nennt Kovsca als Beispiel. Oder einzelne Schrauben statt ganzer Packungen.

„Am wichtigsten ist mir, dass Adeg weiterbetrieben wird“

Seit der Gründung wurde das Geschäft dreimal erweitert. Bereits Großvater und Vater investierten kontinuierlich in den Betrieb, auch Anton Kovsca setzte diese Entwicklung fort. „Weil das Sortiment immer gewachsen ist, ist auch die Fläche gewachsen“, erzählt er. Warum nicht der gesamte Betrieb weitergeführt, hat einen einfachen Grund: „Da trauen sich meine Mitarbeiter nicht drüber – und das verstehe ich“, sagt Kovsca. Das außergewöhnlich breite Sortiment erfordere jahrzehntelange Erfahrung: „Wenn man hier quasi geboren wurde und aufgewachsen ist, ist es kein Problem, so ein Unternehmen zu führen.“

Umso wichtiger war ihm, zumindest den Lebensmittelhandel langfristig abzusichern. Da es innerhalb der Familie keine Nachfolge gibt, begann die Suche nach einer Lösung bereits vor rund eineinhalb Jahren. „Mir war es am wichtigsten, dass der Adeg weiterbetrieben wird“, betont Kovsca. Die Nachfolge übernehmen Claudia und Andreas Mörtl. Beide haben ihre Lehre im Betrieb absolviert und gehören seit 30 beziehungsweise 20 Jahren zum Team. Gemeinsam mit ihnen werden auch die Mitarbeitenden des Lebensmittelbereichs übernommen. Die offizielle Übergabe erfolgt mit 31. Juli.

Nach der Übernahme sind Modernisierungsarbeiten geplant. Unter anderem wird in eine neue Kühlanlage investiert, außerdem wird die gesamte Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht. Die Umbauten sollen im Spätherbst erfolgen und mit einer möglichst kurzen Schließzeit umgesetzt werden. Für den traditionsreichen Universalhandel bedeutet der Sommer allerdings das endgültige Aus. Die Waren aus dem unteren Verkaufsbereich werden bis Ende Juli abverkauft. „Danach wird die Stiege zugemacht und das Kapitel geschlossen“, sagt Kovsca. Auch viele Stammkunden sehen das Ende des einzigartigen Geschäfts mit Wehmut. „Wenn man schnell etwas braucht, fährt man zum Toni rüber, weil da gibt es alles“, erzählt ein langjähriger Kunde und weiter: „das wird es dann nicht mehr geben. Es war ein sehr schönes Geschäft.“

Ganz zu Ende geht die Geschichte des Familienunternehmens dennoch nicht. Die Lebensmittelversorgung bleibt bestehen – und damit jener Teil des Betriebs, der seit Generationen das Herzstück der Nahversorgung in Nötsch bildet. Für Anton Kovsca ist das der wichtigste Aspekt seiner Übergabe: „Ich bin froh, dass es oben weitergeht.“