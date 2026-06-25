Nach der Fusion der Raiffeisenbank Villach und der Raiffeisenbank Arnoldstein-Fürnitz im Juli 2024 sollten alle Standorte erhalten bleiben. Zwei Jahre später ist klar, dass das für persönliche Beratung nicht mehr gilt. Derzeit informiert die Bank ihre Kundinnen und Kunden schriftlich, dass sie ihr Angebot mit 31. Dezember 2026 neu ordnet. In Nötsch, wo Raiffeisen seit Ende der 70er-Jahre vertreten ist und die aktuelle Bankstelle im November 2000 eröffnet wurde, endet mit Jahresende der normale Filialbetrieb.

Beratung wandert ab

Die Bank begründet den Schritt mit veränderten Kundenbedürfnissen. Viele Bankgeschäfte würden digital erledigt. Für Nötsch bedeutet die Entscheidung dennoch einen Einschnitt. Wer Beratung braucht, muss ab Jänner 2027 nach Arnoldstein oder in die Bankstellen Villach-Neufellach, Villach-Nikolaigasse und Finkenstein ausweichen.

Geschäftsleiter Mario Plaikner: „Die persönliche Beratung und Servicierung erfolgt künftig gebündelt in unseren vier Beratungs-Centern“. Die vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sollen erhalten bleiben. Ein digitales Kundenservice-Center soll Anfragen bearbeiten und neue Arbeitsplätze schaffen.

Ab 2027 wird in Nötsch weiterhin eine SB-Zone geben © KK/Privat

SB-Zone bleibt bestehen

In Nötsch sind derzeit vier Mitarbeiter beschäftigt. Kündigungen soll es laut Bank nicht geben. Sie wechseln in die Beratungs-Center. Am Standort bleibt eine Selbstbedienungszone für Behebungen, Einzahlungen und Überweisungen. Sie soll rund um die Uhr offen sein. Auch Faak, Fürnitz und Bad Bleiberg bleiben SB-Standorte, bestätigt das Unternehmen.

Damit bleibt ein Grundangebot im Ort. Für die Bank ist es Teil einer Neuaufstellung, für die Gemeinde ein Verlust an Infrastruktur. Diese hat 2016 die Postpartnerschaft samt Betreuung der Kundinnnen und Kunden der Bank99 übernommen. Ein- und Auszahlungen sowie Geldwechsel und Überweisungen sind während den Öffnungszeiten möglich.