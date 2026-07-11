Manche Leute gehen zur Arbeit und riechen das frische Papier im Drucker, andere die Sägespäne in der Tischlerei. Klaus Sacherer (39) aus Kappel am Krappfeld hat nicht nur einen, sondern zahlreiche Gerüche in seiner Nase, für die andere Leute Geld ausgeben, um sie zu riechen.

Jährlich baut er zwischen fünf und acht Kulturen an. „Verschiedene Melissenarten, wie Zitronen-, Drachenkopf- oder weiße Melisse, Pfefferminze, Liebstöckel, Nanaminze, Lavendel, Salbei, Kresse oder auch Schabzigerklee“, erklärt Sacherer. Natürlich baut er nicht alle zur gleichen Zeit an. Heuer sieht zum Beispiel der Lavendel nicht sonderlich froh aus, da er die Hitze nicht so gut verträgt.

Am Lavendelfeld von Sacherer duftet es © Sacherer

Landwirtschaft war stets ein wichtiger Begleiter im Leben des 39-Jährigen. Doch eines Tages wollte er mehr machen als nur die Klassiker. „Ich habe mich nach Alternativen umgeschaut und bin dann irgendwie auf das alles gekommen“, meint er lächelnd. „Es ist eben ein Nischenprodukt.“ Und da es ein solches Nischenprodukt ist, braucht er auch spezielle Geräte, wie eine Trocknungsanlage.

Diese wurde von einer Metallbaufirma extra für Sacherers Bedürfnisse hergestellt. Zuerst werden die Kräuter mit einem speziellen Ladewagen mit Doppelmesser geerntet und dann auf einen Dosierer bei der Trocknungsanlage gekippt. Dort wird alles von einem Schneidewerk zerkleinert und anschließend werden Blätter und Stängel mittels Windsichter getrennt.

Die Trocknungsanlage ist eine Maßanfertigung © KLZ / Dorian Wiedergut

Über ein Förderband gelangt die duftende Fracht in eine zweistöckige Trockenkammer. Über mehrere Stunden werden sie von warmer Luft getrocknet. Im oberen Bereich gelangt die feuchte Luft zu einem Luftentfeuchter, wo ihr Feuchtigkeit entzogen wird und Kondensat abfließt. „Anschließend wird die getrocknete Luft über den Luftkanal wieder in den unteren Bereich der Trocknungskammer geführt. So entsteht ein Kreislauf, bei dem nur sehr wenig Wärme zugeführt werden muss“, erklärt Sacherer. Sobald die Kräuter trocken sind, werden die Gitter, auf denen sie sich befinden, umgekippt. Sie fallen auf ein Fließband, werden mittels Förderschnecke weitertransportiert und anschließend in Säcke gefüllt und verpackt. „Es riecht beim Trocknen immer sehr gut und auch die Nachbarn freuen sich darüber“, schmunzelt der Kräuterbauer. Der gesamte Trocknungsvorgang dauert rund 24 Stunden.

Eine fertig abgefüllte und verpackte Kräuterlieferung © KLZ / Dorian Wiedergut

Nachdem alles getrocknet und verpackt wurde, verkauft der Kappler seine Waren an eine große Kräuterfirma weiter. Diese verarbeitet die Kräuter weiter und stellt Tees daraus her. Mittlerweile baut Sacherer auf acht Hektar seine Kräuter an, angefangen hat er vor sechs Jahren mit 1,5 Hektar. „Ich bin sicher der einzige in der Region, der das macht“, sagt er voller Stolz. Für die Arbeit am Feld hat sich Sacherer auch Unterstützung geholt. „Ich habe ein modernes Hackgerät mit KI, das die Pflanzen erkennt.“ Dadurch kann Unkraut ohne mühsame Handarbeit effektiv bekämpft werden. Mit dem Anbauen wird Ende April begonnen und die Ernte ist witterungsabhängig. Geerntet werden kann über den Sommer und es sind, je nach Kultur, mehrere Schnitte möglich. Pro Jahr kommt Sacherer insgesamt auf 15 bis 20 Tonnen Trockenware.

Eine Schwierigkeit, mit der jeder Landwirt zu kämpfen hat, ist das sich verändernde Klima. „Besonders mit der Trockenheit haben wir heuer natürlich zu kämpfen.“ Was Sacherer allerdings zu Gute kommt, ist, dass viele seiner Kräuter eher „dankbar“ sind. „Wenn sie einmal angewurzelt sind, halten sie viel aus.“ Außerdem sind keine anspruchsvollen Exoten dabei, die ganz spezielle Bedingungen brauchen.