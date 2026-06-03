Es war fast wie im Bilderbuch: In der ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“ machte sich der St. Veiter Kandidat Helmut auf die Suche nach der großen Liebe – und hat diese in seiner Petra schließlich auch gefunden. Schon während der Hofwoche hat es bei den beiden gefunkt. Seither gehen Helmut und Petra gemeinsam durchs Leben – und sind mittlerweile auch schon verheiratet.

Jetzt macht sich mit Bauer Arnold der nächste Kandidat aus dem Bezirk St. Veit auf die Suche nach der großen Liebe. Ob er diese auch findet, werden die Hofwochen, die im Herbst ausgestrahlt werden, zeigen. Am Mittwoch, 3. Juni, stellt sich der Landwirt, Tischler und leidenschaftlicher Sänger den Zusehern und besonders der Damenwelt, vor. Arnold lebt auf einem auf 1080 Metern Seehöhe gelegenen Hof, den er von seinen Eltern übernommen hat. Er führt einen Mutterkuhbetrieb im Nebenerwerb und arbeitet hauptberuflich als selbstständiger Tischler. Der ruhige, ehrliche und naturverbundene Kärntner ist sportlich aktiv, verlässlich und zeigt seinen feinen Humor vor allem dann, wenn man ihn näher kennenlernt. In seiner Freizeit singt Arnold im Gesangsverein, fährt Motorrad, snowboardet, tanzt oder geht gerne wandern und ist viel in der Natur unterwegs.

Arnold hat einen Mutterkuhbetrieb © ATV

Nach dem Verlust seiner langjährigen Lebensgefährtin blickt Arnold wieder nach vorne und wünscht sich eine ehrliche, selbstständige und lebensfrohe Partnerin, mit der er das Leben teilen kann. Eifersucht liegt ihm fern, wichtiger sind ihm Vertrauen, Persönlichkeit und gemeinsame Unternehmungen. Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum kommen für ihn nicht infrage.

Ausgestrahlt wird die Sendung am Mittwoch, 3. Juni, ab 20.15 Uhr auf ATV sowie auf der Plattform Joyn. Die erste der beiden Vorstellungsrunden ging bereits in der Vorwoche über die Bildschirme – und war gleichzeitig der erfolgreichste Staffelstart in der „Bauer sucht Frau“-Geschichte. 232.000 Zuschauer waren mit dabei, das entspricht einem Marktanteil von 18,1 Prozent.