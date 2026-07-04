Es ist ein extrem heißer Tag. Das Thermometer im Auto zeigt 35 Grad, während die Höhenmeteranzeige auf der Smart-Watch auf 1200 geklettert ist. Eine schmale Bergstraße endet mit einer atemberaubenden Aussicht über das Metnitztal. Und da steht sie, mit Schnittschutzhose, Motorsäge und einem breiten Lächeln im Gesicht: Clarissa Gruber. Die 29-Jährige, die keinen Stillstand kennt und bei der 24 Stunden nicht wie ein Limit, sondern wie eine Herausforderung aufgefasst werden.

Gruber lebt nicht nach dem Ausspruch „Carpe diem“, sie verkörpert ihn. Bereits beim Gang durch ihre Garage in das Haus merkt man, dass sie das Maximale aus ihrem Leben herausholen will. „Ich mag große und starke Autos. Außerdem braucht man sowas auch, wenn man auf einem Berg wohnt“, meint Gruber und zeigt auf ihren Pick-up. Dieses Gefährt bringt sie täglich vom Berg ins Tal – im Winter und im Sommer. „Hier rauf fährt kein Schneepflug, das wird alles mit dem Traktor gemacht. Mein Auto hat klarerweise Allrad.“ Sie nimmt in der Küche Platzder Kaffee dampft noch und der Blick aus dem Fenster zieht über das Metnitztal.

Fallschirmspringen macht Gruber keine Angst © Privat/Gruber

„Geboren wurde ich in Oberhof“, fängt sie an. Bereits als Kind sprühte sie vor lauter Energie. „Meine Eltern haben gesagt, sie haben mich oft schwer ausgehalten“, erzählt sie schmunzelnd weiter. Vom Sportlichen her machte sie bei allem mit, was die Schule anbot. Im Alter von sechs Jahren entdeckte sie dann eine neue Leidenschaft. „Ich fing an Klarinette, zu lernen.“ In weiterer Folge dann Trompete, Posaune und Bariton. „Mein Papa war sehr musikalisch. Das hat mich sehr geprägt.“ Deswegen wollte die Sechsjährige ein Instrument lernen, das sie gemeinsam mit ihrem Vater spielen konnte. „Er spielte Ziehharmonika. Ich wollte damals Bass oder Bariton lernen, war aber noch zu klein dafür. Deswegen wurde es die Klarinette.“ Die Wahl war jedenfalls die Richtige, denn auch noch heute spielt sie dieses Instrument.

Seit dem sechsten Lebensjahr spielt sie die Klarinette © Privat/Gruber

Nach Matura im musisch-kreativen Zweig am BORG Althofen wollte die Metnitztalerin sich im Feld der Informationstechnologie (IT) verwirklichen. So ging sie auf die FH und schloss 2020 ihr Healthcare-IT-Studium ab. Nebenbei war sie Teilzeit bei Infineon beschäftigt, nach dem Studium wurde eine Vollzeitanstellung daraus. Am Standort in Klagenfurt ist sie seit jeher im Softwaremanagement tätig – und nimmt täglich eine Stunde Fahrzeit pro Richtung in Kauf. Neben ihrem Vollzeitjob gründete Gruber auch noch vor einiger Zeit ein Kleingewerbe für IT-Leistungen. Sie wurde zu dem Ansprechpartner in Metnitz und darüber hinaus, für alle Technikfragen. „Früher musste man für Kleinigkeiten einen Servicetechniker aus Klagenfurt bestellen. Jetzt mache ich das – der Bedarf ist hoch.“

Sie hat ein eigenes Unternehmen für IT-Serviceleistungen © Privat/Gruber

Mit „IT Service Gruber“ löst sie alle anfallenden Probleme. Diese reichen von „Der Computer geht nicht“, über „das Handy ist plötzlich lautlos“, bis zu „ich habe Google gelöscht“. Zusätzlich erstellt sie auf Wunsch Homepages oder betreut Social-Media. Zu ihren beiden beruflichen Tätigkeiten kommt auch noch ein Psychologie-Studium an der Uni Klagenfurt. „Für mich ist es eine Erweiterung in der IT und im Gewerbe, wo ich mit Kunden arbeite“, sagt Gruber, die sich im zweiten Semester befindet. Sozial- und Entwicklungspsychologie haben sie schon immer besonders interessiert. Zeit zum Essen findet sie lediglich in der Mittagspause. Morgens gibt es nur Kaffee; abends „meistens eine Semmel beim Heimfahren“.

Die Metnitztalerin sieht die Welt gerne von oben © Privat/Gruber

Und wer nun denkt, dass Gruber nach so einem vollen Terminplan zu Hause nur noch die Füße hochlegen und entspannen will, der liegt falsch. Sie lebt auf einer Landwirtschaft mit rund 80 Mutterschafen auf 1200 Meter Höhe. Egal, ob bei der Versorgung der Tiere oder bei Forstarbeiten, Gruber ist die erste die kommt und die letzte die geht. „Ich habe auch meinen Traktorschein gemacht.“ In der Früh und am Abend fallen also jeden Tag Stallarbeiten an. Ihr Tag beginnt stets zwischen 4.30 und 5 Uhr. Ein kurze Energiekick durch Kaffee und die Stallarbeiten kommen. „Ich wollte immer so ein Leben. Als ich kurzzeitig in Klagenfurt gelebt habe, wollte ich sofort zurück. Ich bin ein echtes Dorfkind.“

Dieser Traum von der Landwirtschaft ging, kurioserweise, in Deutschland bei einem Ausflug in Erfüllung. „Ich fuhr mit dem Schützenverein, Peter mit der Gemeinde und so kamen wir zufälligerweise dort ins Gespräch.“ Seit mittlerweile vier Jahren sind Peter Grabner (der Bürgermeister von Metnitz) und Clarissa zusammen und leben am Hof von Peters Familie, hoch über dem Metnitztal. Natürlich ist auch die Urlaubs- und Freizeitplanung einem Energiebündel wie Gruber angepasst. Entspannt unter Palmen zu liegen wäre auf Dauer für sie langweilig. „Bei Adrenalin sind wir zu Hause“, meint sie und beginnt aufzuzählen. Fallschirmspringen, Klettern, Tauchen und in die Berge gehen. Kürzlich bezwangen die beiden den Gran Paradiso in Italien. „Unser erster 4000er.“ Ausgebildete Jägerin ist sie obendrein.

Gruber und ihr Partner Peter sind gerne in den Bergen unterwegs © Privat/Gruber

Die Musik ist natürlich weiterhin ein fixer Begleiter im Leben von Gruber. Vor zehn Jahren absolvierte sie die Kapellmeisterausbildung und steht dem privilegierten Schützenkorps Metnitz als Kapellmeister-Stellvertreter vor. Seit 2008 ist sie übrigens Mitglied. Das Lieblingslied des Metnitzer Multitalents lautet „Hallo kleine Maus“ von Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern. „Ich höre Generell Oberkrainer und Schlager.“ Und abgesehen von der Musik, dem Sport, der Landwirtschaft, dem Studium und den zwei Jobs verwirklicht sie sich noch als Autorin. Mit 14 begann sie an ihrem Thriller „Dunkle Hölle“ zu schreiben, den sie vor zwei Jahren vollendete. Nun ist sie bereits in der finalen Phase ihres nächsten Werks.

Vor und nach der Arbeit wartet der Stall © Privat/Gruber

„Ich würde gerne noch viel mehr machen. Es sind noch Hunderte Sachen auf meiner Liste“, erwähnt sie. Und anderen Leuten kann sie nur den Tipp mitgeben: „Nicht warten, einfach tun.“ Nach diesem kurzen Exkurs in ihr Leben trinkt sie den Kaffee aus, schnappt sich Schnittschutzhose und Motorsäge und geht zurück an die Arbeit, ehe sie gegen 22 Uhr ins Bett geht.