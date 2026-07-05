Noch steht im Pfarrhof Pack weder die Tribüne für die rund 300 Zuschauer noch der Bühnenaufbau. Geprobt wird dennoch intensiv, immerhin startet in knapp 14 Tagen – am 17. Juli – das diesjährige Sommertheaterprogramm der Theatergruppe Pack. Diese hat sich diesmal das Franz-Streicher-Stück „Wenn da Kuckuck zwoamol schreit“ vorgenommen, ein heiterer Schwank mit Gesang, der von Regisseur Karl Christandl für die Region umgeschrieben und mithilfe von Lilli Reisenhofer in die originale Packer Mundart formuliert wurde.

„Wir bringen damit einen unterhaltsamen Abend voller Witz, Charme und überraschender Wendungen auf die Bühne“, ist Christandl überzeugt. Im Mittelpunkt der Handlung steht der listige Ferdl Schweigberger, der aus nicht ganz uneigennützigen Motiven eine ungewöhnliche Erfindung entwickelt. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Kleinbauern Severin Waxegger, verfolgt er damit das Ziel, unauffällig an Geld zu gelangen, um ihre geselligen Ausflüge finanzieren zu können. „Doch das Vorhaben gestaltet sich schwieriger als gedacht“, schmunzelt der Regisseur. „Die beiden Männer haben die Rechnung nämlich ohne ihre durchsetzungsstarken Ehefrauen gemacht.“

25 Proben haben die Laiendarsteller, bis es zur Premiere kommt, sechs Aufführungen sind geplant (siehe Infokasten). Mit dabei sind etwa Franz Greinix, Landwirt und Förster in Pack, der den Herrenbauer Ferdl Schweigberger mimt. Greinix ist seit drei Jahren dabei, „weil Karl (Anm. Christandl) mich angesprochen hat. Mir macht es Spaß, da ich im Chor bin und oft auf der Bühne gestanden bin, fällt es mir etwas leichter.“ Karl Liebmann, der den Severin spielt, hatte es da schon schwerer. Der frühere Mitarbeiter der Straßenverwaltung ist seit vier Jahren dabei. „Die größte Schwierigkeit ist die Textmenge. Da hab ich ganz schön zu kämpfen.“

Freilich steht aber der Spaß im Vordergrund. „Wir wollen mit dem Stück unterhalten und den Dialekt in den Mittelpunkt rücken“, so Christandl, der die Herausforderung in Streichers Text aber auch in der Rollenverteilung sieht. „Früher gab es kaum Frauenrollen im Theater, und da ich nicht will, dass Frauen Hosenrollen spielen, also sich als Männer verkleiden, musste ich das Stück stellenweise umschreiben.“ Drei Generationen an Akteuren sind auf der Bühne, insgesamt 14 Schauspieler, etwa noch einmal so viel sind im Hintergrund tätig.

Zu den sechs Veranstaltungen kommen insgesamt fast 2000 Zuschauer, „wenn man bedenkt, dass Pack 250 Einwohner hat, ist das ein schöner Schnitt“, lacht Christandl. Die meisten reisen erfahrungsgemäß aus Graz an, aber auch aus anderen Bundesländern. Mit den Einnahmen unternimmt die Theatergruppe dann eine Reise. Im Vorjahr ging es nach Bayern zu einer befreundeten Theatergruppe, heuer könnte das Lessachtal auf dem Programm stehen.

Und dass auch das diesjährige Stück ein voller Erfolg wird, zeichnet sich bereits ab: Die ersten Vorstellungen sind bereits ausverkauft.