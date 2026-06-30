Gegen 14:00 Uhr war der 17-jährige Pkw-Lenker auf der L 104 von Gasen kommend in Fahrtrichtung Haslau unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zwischenfall kam. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Jugendliche während der Fahrt plötzlich eine Spinne auf seinem Lenkrad. In einer reflexartigen Schreckreaktion riss er das Steuer nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Kollision im Gegenverkehr

Dort kam ihm zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus entgegen, gesteuert von einer 44-jährigen Frau. Die Buslenkerin versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver Schlimmeres zu verhindern, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr abwenden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert. Auch der Linienbus – der zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise ohne Fahrgäste unterwegs war – kam im angrenzenden Graben zum Stillstand.

Schwierige Bergung

Während die 44-jährige Busfahrerin mit leichten Verletzungen davonkam, wurde der 17-Jährige in dem völlig zertrümmerten Wrack eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld mussten den Schwerverletzten mittels Bergeschere befreien. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Birkfeld wurde der Jugendliche vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L 104 blieb wegen der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten für gut vier Stunden (zwischen 14:15 Uhr und 18:15 Uhr) für den gesamten Verkehr komplett gesperrt.