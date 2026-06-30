Viel Freizeit hatte Michael Kothgasser im vergangenen Jahr nicht, gibt er lachend zu. Sowohl beruflich als auch privat ist der Papa von zwei kleinen Mädchen (2 Jahre und 7 Monate alt) gefordert. Der 32-Jährige unterrichtet Vollzeit am BG/BRG Weiz Biologie und Geografie. Gut, dass demnächst die Sommerferien anstehen, denn auch auf seinem Weingut Michael am Rosenberg wartet die Arbeit.

Als solche sieht sie der Winzer oft aber gar nicht „Es ist mein Ausgleich, am Weingut hab ich die körperliche Arbeit, da sitze ich mal am Traktor, dann bin ich im Weinkeller. In der Schule leiste ich geistige Arbeit.“

Beides lasse sich gut vereinbaren. Aktuell steht die Laubarbeit an, die am Weingut Michael händisch durchgeführt wird. „Vor 14 Tagen war die Blüte“, erzählt Kothgasser, während er zwischen den Reben steht.

Auf sechs Hektar bauen er und seine Familie die Trauben an, die unter anderem zu Weissburgunder, Welschriesling, Cabernet Blanc oder zu Kothgassers Lieblingswein verarbeitet werden: Dem Sauvignon Blanc M. „Das M steht für Michael“, erklärt er. „Mein Lieblingswein hat frische, fruchtige und exotische Aromen.“ Man schmeckt Grapefruits, Passionsfrucht oder Mango heraus, erzählt der Weinakademiker begeistert. Der beliebteste Wein an seinem Weingut? „Der Gelbe Muskateller, er bringt die weiteste Kundenschicht mit sich, man kann ihn in verschiedenen Varianten genießen.“ Verkostungen sind ab Herbst wieder direkt am Weingut möglich, derzeit wird die Verkaufsfläche umgebaut.

Seine Weine verkauft er in der Steiermark. „Die Firma Spar ist ein wichtiger Handelspartner, wie auch Bleykolm in Weiz, Reisinger in Passail oder Delicando in Nöstl “, erzählt Kothgasser. Auch in Gastrobetrieben kann man seinen Wein trinken. „Etwa bei Simon Bauernhofer auf der Brandlucken, beim Wilden Eder, beim Vitalhotel Styria oder beim Ederer am Weizberg“, zählt der junge Winzer auf.

Erst seit 2015 gibt es das Weingut Michael, in der Zeit erhielt Kothgasser damit schon mehrere Auszeichnungen. Das Ziel derzeit sei keine Expansion, sondern die Marke stärken und ausbauen, so der Weizer. Schon in jungen Jahren träumte er von einem eigenen Weingut. Inspiriert dazu hat ihn wohl die Oma, die er schon mit zehn Jahren auf den Weizer Bauernmarkt begleitete, um dort Produkte zu verkaufen. „Von ihr habe ich die Leidenschaft für die Pflanzen bekommen, wir haben zusammen gesät, geerntet.“ Auch von seinen Eltern Anni und Anton Kothgasser erhalte er viel Unterstützung.

Kothgasser auf seiner Terrasse, der Weizer arbeitet zusätzlich Vollzeit als Lehrer. © KLZ / Nicole Stranzl

„Ihnen war es trotzdem immer wichtig, dass ich neben dem Weingut ein zweites Standbein habe. Wir haben ja nicht gewusst, ob unsere Idee aufgeht“, erinnert sich Kothgasser, der auch mit Herz und Seele Lehrer ist. Zuletzt übernahm er zusätzlich die Präsidentschaft des Lions Clubs Weiz, bei dem er seit fünf Jahren Mitglied ist. Mit 7. Juli übergibt er das Amt wieder. „Es war sehr bereichernd. Du hilfst dabei unschuldig in Not geratenen Menschen schnell und unbürokratisch. Man wird demütiger, schätzt angesichts der Schicksalsschläge mehr, was man selbst hat.“