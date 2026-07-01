Das Villacher Stadtmarketing plant neue Hütten für den Adventmarkt anzuschaffen. Obwohl noch keine Käufer für die alten Hütten gefunden wurden, steht das Darlehen für die Neuanschaffung auf der Agenda der Gemeinderatssitzung am Freitag. Konkret handelt es sich um eine Haftungsübernahme der Stadt in Höhe von bis zu 380.000 Euro.

Frage nach Mehrwert der neuen Hütten

Für Zündstoff sorgt eine Presseaussendung von FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann. Er kritisiert, dass der Gemeinderat über eine Haftungsübernahme entscheiden soll, ohne wesentliche Projektdetails zu kennen: „Dieses Projekt gleicht derzeit einer Wundertüte“, so Baumann. Es fehle an Informationen darüber, wie die neuen Hütten aussehen sollen, welche Ausstattung vorgesehen ist und wo konkret der Mehrwert gegenüber den bestehenden Hütten liege. Zudem seien Fragen zu den Verkaufserlösen der alten Hütten und deren Berücksichtigung bei der Finanzierung offen: „Wir reden hier über eine Haftungsübernahme von 380.000 Euro, für die letztlich die Villacherinnen und Villacher geradestehen. Da muss vollständige Transparenz selbstverständlich sein“, fordert Baumann.

Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) fordert vollständige Transparenz © Helmuth Weichselbraun

Wie hoch die Haftung letztlich ausfallen wird, scheint noch nicht endgültig festzustehen. Auf Anfrage erklärt Klaus Krall vom Stadtmarketing: „Die 380.000 Euro Haftung der Stadt sind noch nicht in Stein gemeißelt, da der eine oder andere Gastronom die Hütten selbst ankaufen wird.“ Damit könnte sich der Finanzierungsbedarf also noch reduzieren. Die endgültige finanzielle Belastung für die Stadt dürfte somit erst nach Abschluss der Verkaufs- und Finanzierungsverhandlungen feststehen.

Alte Hütten – neuer Preis

Bereits seit einigen Wochen bietet das Stadtmarketing die bisherigen Adventhütten über die Online-Verkaufsplattform „Willhaben“ zum Verkauf an. Während die Preisvorstellungen ursprünglich je nach Größe zwischen 23.000 und 35.000 Euro lagen, wurden die Angebotspreise inzwischen deutlich reduziert. Aktuell werden die Hütten um 11.000 bis 15.000 Euro angeboten.

Die deutliche Reduktion der Verkaufspreise dürfte auch die Diskussion über die Wirtschaftlichkeit des Projekts befeuern. Schließlich wurden die Hütten 2016 im Rahmen eines rund 250.000 Euro schweren Adventprojekts angeschafft. Wie hoch die tatsächlichen Verkaufserlöse ausfallen werden und ob diese vollständig in die Finanzierung der neuen Hütten einfließen, ist derzeit weiterhin offen. Auch über einen möglichen Zeitplan für die Neuanschaffung wurde bislang nichts bekannt.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Auf Nachfrage wollte das Stadtmarketing derzeit keine weiteren Details bekanntgeben. „Gerne beantworten wir die Fragen, wenn die Zeit dafür reif ist“, heißt es in der Stellungnahme. Weiters sei Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler aktuell im Urlaub. Damit bleiben wesentliche Punkte vor der Gemeinderatssitzung ungeklärt.