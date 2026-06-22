Villach ist eine wachsende Stadt und der Bedarf an leistbarem Wohnraum wird immer größer. Wie berichtet, warten derzeit knapp 700 Menschen auf eine Gemeindewohnung. Entsprechend groß ist die Bedeutung von drei Stadtquartieren, die seit Jahren in Planung sind: dem Nikolaiviertel, dem Wohnquartier am Westbahnhof und dem Josefsmarkt. Nun gibt es bei allen drei Projekten wichtige Fortschritte, wie Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) auf Nachfrage der Kleinen Zeitung erklärt.

Westbahnhof: Baustart rückt näher

Bereits 2018 wurde für das Wohnquartier am Westbahnhof ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Für die Planung wurde die Stadt sogar als „Klimapionier“ ausgezeichnet. Die Umsetzung ließ bisher jedoch auf sich warten. Umfangreiche Widmungsverfahren auf dem rund 25.000 Quadratmeter großen Areal verzögerten das Projekt, wodurch der ursprünglich für spätestens 2025 geplante Baustart verschoben werden musste.

Mittlerweile sind die Verfahren abgeschlossen. Die ÖBB als Grundeigentümerin kann nun mit der Bauausschreibung beginnen. Die soll noch vor dem Sommer erfolgen. Geplant sind mehr als 300 Wohnungen, viele davon als gemeinnütziger Wohnbau. Auch ein Hochparkhaus, intensive Begrünung, ein Kindergarten sowie gewerbliche Nutzflächen sind vorgesehen.

So könnte das neue Stadtviertel am Westbahnhof aussehen © KK/ÖBB

Öffentlicher Park statt Mauer

Auch beim Nikolaiviertel stehen die nächsten Schritte bevor. Die Bauverhandlungen für das erste Teilprojekt sollen in Kürze starten. Die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Meine Heimat errichtet dort Kärntens erstes „Haus im Leben“. Das soziale Großprojekt umfasst neben 60 Wohnungen mit Sozialbetreuung auch das katholische Jugendzentrum sowie das Lerncafé der Caritas. Besonders erfreulich sei laut Albel die geplante Öffnung der bestehenden Mauer. Dadurch soll ein öffentlich zugänglicher Park entstehen, der das Areal stärker mit der Umgebung verbindet.

Weitere Teilprojekte sollen in Zukunft auf einer zwei Hektar großen Fläche zwischen LKH und Brauerei Villach umgesetzt werden.

Josefsmarkt: Abbrucharbeiten im Herbst

Fortschritte gibt es auch beim „Josefsmarkt“. Bereits im vergangenen Jahr war angekündigt worden, nach dem Villacher Kirchtag mit den Abbrucharbeiten für das neue „Quartiershaus Josefsmarkt“ zu beginnen. Nachdem die Stadt die Möglichkeit erhielt, ein weiteres Gebäude zu erwerben, mussten die Pläne jedoch überarbeitet werden.

Die Visualisierung des Teilbebauungsplans des neuen Marktviertels © KK/Architekturconsult

Günther Albel ist sich sicher, dass die neuen Stadtviertel wichtige Impulsgeber für die Draustadt sind © Helmuth Weichselbraun

Im Dezember beschloss der Gemeinderat den neuen Teilbebauungsplan – begleitet von Kritik an fehlender Aufenthaltsqualität und Verschattung durch hohe Gebäude. Für den Herbst dieses Jahres gilt der Start der Abbrucharbeiten nun als fix. Die Arbeiten werden mehrere Monate dauern. Neben einer neuen Markthalle sollen am Areal auch 72 Wohnungen entstehen.

Mit den aktuellen Entwicklungen rückt die Umsetzung der Stadtquartiere erstmals in greifbare Nähe. Die Projekte zählen zu den bedeutendsten Vorhaben der Villacher Stadtentwicklung und sollen das Stadtbild in den kommenden Jahren in puncto Wohnraum, Grünflächen, sozialen Einrichtungen und Begegnungsräumen nachhaltig prägen.