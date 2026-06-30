Von Public Viewing über die Errichtung einer Hol- und Bringzone beim Schulzentrum Lindenallee bis hin zur Verlängerung eines Geh- und Radwegs in Apfelberg: Rund 45 Punkte behandelte am Montag der Gemeinderat Knittelfeld. Außerdem wurde ein neuer Mandatar angelobt: Jacqueline Schlosser legte ihr Mandat zurück, ihr folgt Daniel Friedrich Kogelnig (FPÖ) nach.

Doch nun zum neben der Hitze für viele Menschen vorrangigen Thema in diesen Tagen: die Fußball-WM beziehungsweise das bevorstehende Match von Österreich gegen Spanien am 2. Juli. Im Knittelfelder Kulturhaus wird ja wie berichtet ein Großteil der Spiele übertragen, doch anlässlich dieses besonderen Spiels lädt man am Hauptplatz zum großen Public Viewing. „Das passt gut, da an diesem Tag auch die diesjährigen Music Nights losgehen“, so Bürgermeister Harald Bergmann.

Verkehr

In einem Bereich der L 504 in Apfelberg soll der Geh- und Radweg verlängert und die Bushaltestelle verlegt werden. An der Stelle sei die Situation derzeit unübersichtlich, durch die Maßnahme will man für mehr Sicherheit sorgen.

Holen und bringen

Um das Thema Sicherheit geht es auch bei der Errichtung der Hol- und Bringzone beim Schulzentrum Lindenallee. Im Herbst startet der Nachwuchs dort ja in einem generalsanierten Gebäude ins neue Schuljahr. Rund 15 Millionen Euro werden investiert, die Arbeiten laufen laut Bergmann nach Plan. Im Bereich Lindenallee, Joseph-Haydn-Gasse und Dienesgasse kommt es zu baulichen Anpassungen und einer entsprechenden Gestaltung der Verkehrsflächen.

Eine neue Kinderbetreuungseinrichtung wird im Herbst ebenfalls eröffnet. In gemeindeeigenen Räumlichkeiten in der Marktgasse 22 (Haus der Vereine) werden Tageseltern vorrangig Kinder bis drei Jahre betreuen. Die Einrichtung wird gemeinnützig von der Volkshilfe geführt.