„Nachdem ich als Betreiber und Pächter der Schwarzkogelhütte nun zum absoluten Sündenbock hingestellt werde, muss ich einiges klarstellen.“ Mit diesen Worten meldete sich Franz Deixelberger bei der Redaktion der Kleinen Zeitung, schließlich waren die Reaktionen auf das Parkplatzmanagement durch die Avantpark Parking Solutions Österreich GmbH vor der Gastwirtschaft am Klippitztörl durchaus heftig. Die Strafe von 95 Euro bei 2 Euro Tagesparkgebühr und vor allem das Fehlen eines Parkautomaten sowie einer Barzahlungsoption – bezahlt werden kann nur per App oder 24 Stunden im Nachhinein im Internet – führte zu Vorwürfen der Abzocke bis hin zu Boykottbekundungen.

„Der Parkplatz 2 der Skialm Klippitztörl gehört bis auf zirka 400 Quadratmeter vor der Türe zur Gänze zum Areal der Schiliftgesellschaft Hohenwart und nicht zu uns“, erklärt Deixelberger. „Die Parkraumbewirtschaftung wurde auch nicht von uns in Auftrag gegeben, wie es überall dargestellt wird.“ Auch wenn die Kleine Zeitung den Sachverhalt so nicht dargestellt hat, ist die aktuelle Situation für die Schwarzkogelhütte von Nachteil. „Da es uns als Direktanrainer voll erwischt, können wir, wenn das so weitergeht, unseren Betrieb im Sommer schließen.“ Wenngleich „sich die Parkraumbewirtschaftung im Winter für die Tagesgäste überaus positiv entwickelt hat und auch sehr positive Rückmeldungen durch das Nachtparkverbot brachte, ist der Sommer mit den Tagesparkgebühren unser Todesurteil. Nicht zuletzt auch dadurch, dass wir als Schwarzkogelhütte immer so dargestellt werden, als ob wir die Abzocker wären.“

Franz Deixelberger von der Schwarzkogelhütte am Klippitztörl © Josef Emhofer

Man sei um Schadensbegrenzung bemüht. „Vielen Gästen, die durch Überforderung oder Probleme bei der Bezahlung durch die digitale App zu uns in die Hütte kommen, wird in jedem Fall weitergeholfen“, sagt der Hüttenwirt. Auch hätten Gäste der Schwarzkogelhütte die Möglichkeit, sich „freischalten“ zu lassen. „Wir haben immer eine Lösung mit der Avantpark gefunden.“ Das sei auch deshalb nötig gewesen, weil selbst Zulieferer von der automatischen Kennzeichenerkennung erfasst und zur Kasse gebeten wurden.

© Gerfried Ambrosch

Die direkte Kommunikation mit der Avantpark gestalte sich ohnehin schwierig, wie ein Betroffener berichtet. „Wir haben am 30. Mai den Parkplatz in Anspruch genommen und ordnungsgemäß per Easy-park-App bezahlt. Am 26. Juni bekamen wie per Post die Zahlungsaufforderung von 95 Euro wegen Parkverstoß, datiert mit 9. Juni.“ Ablauf der Zahlungsfrist: 29. Juni. „Also nur drei Tage Zeit, um zu reagieren.“ Grund war ein Tippfehler bei der Kennzeicheneingabe. „Diesen Fehler wollte ich mit Avantpark klären – leicht nachzuweisen, da es Fotobeweise geben müsste und zu dieser Zeit nur zwei Autos am Parkplatz standen.“ Bis jetzt seien alle Kontaktversuche ins Leere gelaufen. „Also nicht nur unverschämter Nepp, sondern auch keine Möglichkeit, einen allzu menschlichen Fehler zu korrigieren“, kritisiert der Oldtimer-Lenker, der nun „angesichts der Androhung von rechtlichen Schritten bei Nichtnachkommen“ den Betrag eingezahlt hat.

Neue Regelung ab 1. Juli

Entschärfen soll die Lage jetzt eine neue Regelung, die mit 1. Juli in Kraft tritt. „Drei Stunden sind frei, dann zahlt man 5 Euro pro Tag“, erklärt Klippitztörl-Betriebsleiter Manfred Stückler. Das sei eine „Kompromisslösung“, die man mit dem Pächter Avantpark ausverhandelt hätte. Zuwiderhandeln kostet nach wie vor 95 Euro. „Noch in Verhandlungen“ sei man bezüglich eines Parkautomaten, der natürlich mit entsprechenden Mehrkosten verbunden ist. Man sei zuversichtlich, dass dieser auch kommt, aber wann, bleibt vorerst offen.