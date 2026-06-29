An der Praxis-HAK Völkermarkt und am Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt laufen die Vorbereitungen für den Einzug in den neuen Schulcampus auf Hochtouren: Kartons stapeln sich in den Gängen, Regale werden geleert und Klassenzimmer Stück für Stück abgebaut. Die Übersiedlungsarbeiten sind in an beide Schulen in vollem Gange. Bereits zum Start des kommenden Schuljahres im Herbst 2026 erwartet die 673 Schüler des Gymnasiums und 180 Schüler der Praxis-HAK ein modernes Lernumfeld mit zeitgemäßer Infrastruktur, neuen Begegnungsräumen und vielfältigen Möglichkeiten für Unterricht und Zusammenarbeit.

„Ein Meilenstein“

„Dieser Umzug ist für uns ein Meilenstein“, betont Manuela Pinter, Bereichsleiterin der Praxis-HAK. „Als Wirtschaftsschule der Region stehen wir für eine fundierte, praxisnahe Ausbildung. Im Schulcampus Völkermarkt bekommt diese Ausbildung nun auch das passende, moderne Umfeld.“ Im neuen Campus wird die Praxis-HAK im dritten Stock untergebracht, klar erkennbar als eigenständiger Schultyp mit starkem Profil. Die Bereichsleitung der HAK bleibt weiterhin in den Händen von Manuela Pinter, während Elvira Steindorfer als Bundesclusterleiterin die Gesamtleitung des Schulcampus Völkermarkt inne hat.

„Für die Praxis-HAK und das Gymnasium beginnt ein neues Kapitel“, sind sich Pinter und Steindorfer einig. Moderne Unterrichts- und Aufenthaltsbereiche schaffen optimale Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße Ausbildung der Schüler und fördern individuelles Lernen ebenso wie Teamarbeit und Projektarbeit.

Elvira Steindorfer und und Manuela Pinter (von links) © Privat

Für die Praxis HAK ist der Abschied vom bisherigen Schulgebäude, wo die HAK 52 Jahre ihre Heimat hatte, auch mit Emotionen verbunden. „Natürlich verlässt man ein Gebäude, mit dem viele Erinnerungen verbunden sind, nicht ohne Wehmut. Gleichzeitig überwiegt die Freude auf die neuen Möglichkeiten, die sich für unsere Schulgemeinschaft eröffnen“, so Pinter. In das alte Gebäude zieht im Herbst die Berufsschule ein.

Das alte HAK-Gebäude hat nach 52 Jahren ausgedienst © Privat

Auch Steindorfer blickt dem Neustart mit großer Zuversicht entgegen: „Mit dem Schulcampus Völkermarkt entsteht ein moderner Bildungsstandort, an dem das Gymnasium und die Praxis-HAK ihre jeweiligen Stärken einbringen und gemeinsam neue Perspektiven eröffnen.“ Das zweijährige Ausweichquartier in den Containern war eine gute Alternative zum alten Gebäude. Das neue modernen Gebäude, in das vom Bund 45 Millionen Euro investiert werden, ist auch mit einer Lüftungsanlage, die die Raumtemperatur um vier bis fünf Grad senkt, ausgestattet.