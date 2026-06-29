Jede Menge Action gab es bei einer wichtigen Übung zwischen Polizei und Wasserrettung. Um bei zukünftigen Notfällen im Fließgewässer die Zusammenarbeit zwischen Exekutive und Wasserrettung weiter zu verbessern, fand in Mettersdorf eine gemeinsame Schulung von 27 Polizeibeamten und Spezialisten der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) statt. Teilnehmer aus allen Polizeidienststellen des Bezirkes nutzten die Gelegenheit, um mit den Wasserrettern unter realitätsnahen Bedingungen das richtige Verhalten bei Einsätzen an und in der Lavant zu trainieren.

Im Mittelpunkt stand der Einsatz des Wurfsackes, einem universellen Rettungsgerät für das Fließgewässer. Da der Großteil der Polizeifahrzeuge des Bezirkes mit diesem Rettungsmittel ausgestattet ist, können eintreffende Polizeistreifen schnell und vom Ufer aus reagieren. Nach einem theoretischen Vortrag durch die Wasserretter wurden zuerst im Trockentraining verschiedene Wurfarten, der sichere Stand sowie die richtige Taktik geschult. Anschließend begaben sich die Fließwasserretter in die Strömung und wurden durch die Beamten gewissermaßen „gerettet“.

„Rettungsaktion“ in der Lavant © KK/Wasserrettung

Dabei wurden auch Gefahren im und am Fließgewässer besprochen, darunter Wasserstände, Kehrwasser, Hindernisse und die besondere Belastung durch die Strömung. Wie wichtig diese Schulungen sind zeigen bereits drei weitere geplante Termine. Denn der richtige Umgang mit Gefahren im Fließgewässer ist essenziell.